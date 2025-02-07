Контрнаступ ЗСУ: за добу українська армія просунулась на 5 км вглиб Курської області, — ISW

За даними аналітиків, бійці ЗСУ зайняли щонайменше два російські населені пункти. Також в ISW розкрили, які саме підрозділи РФ обороняються від натиску українців.

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Збройні сили України розпочали новий контрнаступ в Курській області і за добу просунулися на п'ять кілометрів углиб регіону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 лютого.

"Українські війська розпочали нову серію батальйонних механізованих атак у Курській області і 6 лютого просунулися до п'яти кілометрів углиб російських позицій на південний схід від Суджі", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що геолокаційні кадри вказують на те, що українська армія просунулиса на південний захід від Махнівки та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь.

Крім того, за даними ISW, ЗСУ зайняли хутір Колмаків та присілок Фансіївка Курської області.

Мапа бойових дій в Курській області Фото: ISW

Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що українські війська атакували кількома хвилями в напрямку Черкаської Конопельки та Уланок із залученням бронетехніки силами до двох механізованих батальйонів, і що російські війська відбили атаку.

Один з російських військових блогерів також стверджував, що українські сили захопили Черкаську Конопельку, а деякі російські джерела стверджували, що українські сили прорвалися до села Уланок або навіть захопили його.

"ISW поки що не бачила геолокаційних доказів, які б дозволили оцінити, що українські сили діють в Уланку", — йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що наразі не мають підстав стверджувати про активність України поблизу присілку Кругленьке, про що також стверджували російські військові блогери.

В Інституті наголосили, що основними силами ЗС РФ, які обороняються від українських атак на південний схід від Суджі наразі є підрозділи російської 11-ї повітряно-десантної бригади, 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот), 30-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу, Ленінградського військового округу та 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія), а також чеченські оператори безпілотних літальних апаратів "Ахмат".

Нагадаємо, 6 лютого росЗМІ почали писати про те, що ЗСУ на техніці НАТО пішли в наступ на Курщині.

У цей же день офіцер підтвердив контрнаступ ЗСУ під Курськом.