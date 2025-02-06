Дрони розсіяли "туман війни", але чомусь у РФ проморгали наступ під Курськом, — The Economist

За словами бійця з позивним "Дарвін", коли з'являється танк, це все одно, що кинути тарілку з їжею перед столом голодних операторів дронів.

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"Туман війни", тобто неможливість бачити ясно, що відбувається на полі бою, століттями залишалася даністю. Але вже не зараз. У небі над передовою в Україні рояться незліченні дрони, що транслюють потокове відео в реальному часі. Про це пише The Economist.

Усі можуть бачити практично все. Арміям доводиться щось придумувати на практично "прозорому" полі бою. Є кілька різновидів спостереження. Супутники на орбіті відстежують Землю. Тактичні дрони мають радіус 200 км або більше. Невеликі розвідувальні дрони передають картинку своїм операторам, а завдяки приладам нічного бачення пересування солдатів помітні і ночами.

Оператор FPV-дрона з позивним "Дарвін" з 92-ї бригади каже, що зміни, які внесли безпілотники, колосальні. Три роки тому, на початку повномасштабного вторгнення, група БПЛА могла працювати на відкритих полях. Тепер вони ховаються в лісах і не залишають свої позиції цілий день.

"Раніше операції можна було ретельно планувати, — пояснив він. — Тепер же кожна місія — лотерея, вам може пощастити або не пощастити".

Розвідка і піші патрулі з передових позицій практично припинилися, і евакуювати поранених або забирати загиблих стає дедалі небезпечніше. Піхота не збирається великими групами. Відкрита місцевість — зона ураження, єдиний захист — швидкість. Солдати використовують квадроцикли та мотоцикли, щоб випередити оператора FPV. Успішно пересуватися неможливо, залишатися на одному місці також небезпечно. Укріплені системи траншей — очевидні цілі. Бронетехніка була фактично нейтралізована.

"Коли з'являється танк, це все одно, що кинути тарілку з їжею перед столом голодних операторів дронів", — каже Дарвін.

Способи боротьби з дронами

Щоб перешкодити всюдисущим дронам, росіяни й українці ведуть перегони озброєнь у галузі радіоелектронної боротьби. У польових умовах солдати обмежують використання телефонів. Радіостанції налаштовані на надсилання слабших сигналів, які вловлюються тільки на коротких відстанях. Використовують прикриття камуфляжними сітками, щоб блокувати теплові сигнатури. Плащі-невидимки проти тепловізійних камер.

Погана погода і ніч забезпечують деякий захист. Вітер і дощ ускладнюють політ дрона, хмари і туман знижують видимість. У темряві дрону складніше орієнтуватися, пояснив "Дарвін". Тепловізійні камери можуть бачити солдатів уночі, але не на великій відстані.

Давню тактику було переглянуто. Одна з найочевидніших причин у тому, що складно домогтися раптовості, пояснив Гліб Волоські, аналітик Come Back Alive, однієї з найбільших волонтерських організацій, що збирають кошти для ЗСУ. Прозорість поля бою дає перевагу тим, хто обороняється.

"Наступальні операції, справді огидна справа", — сказав Волоскі.

Тепер піхота діє невеликими групами, які складніше виявити. Останніми місяцями росіянам вдалося домогтися прогресу, це поступове відкушування, працює частково тому, що терпимість росіян до втрат висока, а відмовників розстрілюють, додав він.

ШІ застосовується для аналізу даних спостереження, до них додаються дані розвідки та інформація з відкритих джерел, наприклад, повідомленнями російських солдатів у соціальних мережах, які можуть розкрити позиції. Але ПЗ для розпізнавання об'єктів перебуває на ранніх стадіях. ШІ може генерувати помилкові сигнали, заплутуючи картину, і це те, що може знизити прозорість, додав Волоскі.

За його словами, є різниця в тому, щоб побачити щось, і зрозуміти, що, по суті, відбувається. Минулого літа росіяни бачили нарощування українських військ у районі Сум, але не здогадалися, що вони підуть в атаку через кордон у Курській області.

"У цьому проблема з прозорістю. Ви можете бачити дії, але ви не завжди правильно їх інтерпретуєте", — додав він.

Нагадаємо, що Зеленський назвав кількість загиблих. Маломуж пояснив, як сприймати це число.

Також повідомлялося, що ЗСУ не отримали понад 1,7 млн дронів і РЕБ через відсутність держзамовлень.