Зброя, якої немає: ЗСУ не отримали понад 1,7 млн дронів і РЕБ через відсутність держзамовлень, — ТСУ

За даними Технологічних сил України, 2024 року приватні оборонні компанії не задіяли близько 63% своїх виробничих потужностей.

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У 2024 році приватні виробники зброї в Україні не виробили понад 1,7 млн одиниць дронів і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) через відсутність державних замовлень, незважаючи на наявні для цього потужності. Про це 6 лютого заявили в асоціації Технологічні сили України (ТСУ).

Повідомляється, що українські підприємства могли б виробляти 4.7 тисячі такої техніки на день, якби державні замовники безперебійно їх контрактували. Загальна вартість такого обсягу техніки оцінюється майже у 2 мільярди доларів.

ТСУ також презентували лічильник "зброї, якої немає" — інструмент, що показує невикористаний потенціал українського приватного сектору ОПК. Обсяг незавантажених виробничих потужностей компаній у 2024 році ТСУ оцінює приблизно в 63%.

Згідно з лічильником, у 2024 році українські компанії могли б додатково виготовити і поставити ЗСУ:

понад 1,6 млн FPV-дронів;

понад 72 000 ударних дронів;

8,4 000 розвідувальних дронів;

1,6 000 далекобійних дронів;

1000 наземних роботизованих комплексів;

понад 1,5 000 систем РЕБ.

Лічильник зброї, якої немає, за 2024 рік Фото: Технологічні сили України

Як пояснює виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко, показник лічильника розраховується на основі даних про виробничі потужності зброярів, вироблену продукцію за державними контрактами. Для цього в асоціації зібрали дані серед виробників 30 кодифікованих зразків озброєння, які потрібні в армії.

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За даними ТСУ, у 2024 році приватні виробники могли б випустити понад 2.7 мільйона одиниць зброї, однак загальний обсяг виробництва на замовлення державних закупівельників і благодійних фондів становив лише 1 мільйон.

"Відсутність безперебійних, прогнозованих закупівель державними замовниками завадила виробити і поставити армії таку кількість техніки", — заявила Катерина Михалко.

Лічильник також показує, скільки валютних надходжень могла б отримати Україна, якби виробники використовували згадані ресурси для виконання іноземних контрактів для держав-союзників. Це позитивно б позначилося на економіці України, а компанії отримали б кошти для розвитку. На даний момент ця сума оцінюється в 1 992 727 498 доларів.

Нереалізований експортний потенціал у 2024 році Фото: Технологічні сили України

Нагадаємо, українська компанія Ukrspecsystems, найбільш відома дронами Shark і MiniShark, створила новий розвідувальний безпілотний літальний апарат Shark-M.

Також повідомлялося, що українська компанія "Роботизовані Комплекси" представила наземний безпілотник "Плющ", здатний нести ретранслятор і системи РЕБ.