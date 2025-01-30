Витривалий і стійкий до РЕБ: для ЗСУ створили новий безпілотник Shark-M (фото, відео)

Дрон Shark-M від Ukrspecsystems отримав на 170% більшу ємність батареї та потужний радіомодем, на 250% сильніший за попередню версію.

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Українська компанія Ukrspecsystems, найбільш відома дронами Shark і MiniShark, створила новий розвідувальний безпілотний літальний апарат Shark-M. Про це йдеться на офіційному сайті Ukrspecsystems.

Дрон Shark-M

За словами виробника, Shark-M — це новий крок у розвитку одного з найефективніших українських БПАК. Безпілотник призначений для автономної розвідки та спостереження. Він працює вдень і вночі, ще більш стійкий до роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і простіший в управлінні.

Технічні характеристики Shark-M:

радіус зв'язку до 180 км;

час у повітрі — до 7 годин на одному заряді;

максимальна висота 3000 м;

злітна маса до 14,5 кг;

дальність польоту 420 км.

Повідомляється, що ємність нових батарей на 170% більша порівняно з попередніми моделями. За рахунок цього БПЛА може долати більші дистанції і залишатися в повітрі довше навіть у погану погоду.

БПЛА Shark-M Фото: Ukrspecsystems

Shark-M також вирізняється високою стійкістю до РЕБ завдяки передовим апаратним і програмним рішенням. Потужний радіомодем — на 250% сильніший за попередню версію — дає змогу підтримувати стабільний зв'язок у складних умовах. Систему оснащено спеціальними засобами боротьби з радіоперешкодами, такими як захист від спуфінгу та джемінгу.

Крім того, безпілотник отримав покращений пункт дистанційного пілотування. Завдяки модернізації радіомодему та антенного обладнання, максимальний радіус дії зв'язку зріс більш ніж удвічі. Завдяки цьому військові можуть виконувати завдання на оперативній глибині, залишаючись поза зоною вразливості ворога.

БПЛА Shark-M Фото: Ukrspecsystems

SHARK-M може бути оснащений однією з трьох модернізованих гіростабілізованих оптико-електронних систем, які оператор може замінити самостійно. Вони дають змогу виявляти цілі на відстанях до 35 км вдень і 14 км вночі. Новий інтерфейс забезпечує безперервне обертання камери на 360° без сліпих зон.

Комплекс Shark-M включає

4 дрони Shark-M;

батареї для БПЛА;

трекінгова антена;

щогла 5 м для кращого зв'язку;

катапульта;

станція управління БПЛА;

додаткова мобільна станція управління з програмним забезпеченням Strix;

комплект симулятора;

виносний термінал управління;

генератор;

запасні частини та інструменти для обслуговування БПАК;

приладдя для зручної експлуатації;

транспортні кейси.

У Ukrspecsystems підкреслили, що всі компоненти попередньо налаштовані для швидкого розгортання і запуску. Обладнання та елементи комплексу можна конфігурувати під конкретні потреби.

Нагадаємо, компанія Ukrspecsystems уперше презентувала розвідувальний безпілотник Shark 2022 року Його розробка розпочалася вже під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Пізніше, у 2023 році Ukrspecsystems представила на виставці платформи Brave1 нову модель безпілотника під назвою MiniShark. Модель зробили набагато меншою за попередника, що дає змогу військовим носити БПЛА в рюкзаках і запускати з рук.