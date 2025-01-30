Выносливый и стойкий к РЭБ: для ВСУ создали новый беспилотник Shark-M (фото, видео)

Дрон Shark-M от Ukrspecsystems получил на 170% большую емкость батареи и мощный радиомодем, в 250% сильнее предыдущей версии.

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Украинская компания Ukrspecsystems, наиболее известная дронами Shark и MiniShark, создала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат Shark-M. Об этом говорится на официальном сайте Ukrspecsystems.

Дрон Shark-M

По словам производителя, Shark-M — это новый шаг в развитии одного из самых эффективных украинских БПАК. Беспилотник предназначен для автономной разведки и наблюдения. Он работает днем ​​и ночью, еще более устойчив к работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и проще в управлении.

Технические характеристики Shark-M:

радиус связи до 180 км;

время в воздухе – до 7 часов в одном заряде;

максимальная высота 3000 м;

взлетная масса до 14,5 кг;

дальность полета 420 км.

Сообщается, что емкость новых батарей на 170% больше по сравнению с предыдущими моделями. За счет этого БПЛА может преодолевать большие дистанции и оставаться в воздухе дольше даже в плохую погоду.

БПЛА Shark-M Фото: Ukrspecsystems

Shark-M также отличается высокой устойчивостью к РЭБ благодаря передовым аппаратным и программным решениям. Мощный радиомодем — в 250% сильнее предыдущей версии — позволяет поддерживать стабильную связь в сложных условиях. Система оснащена специальными средствами борьбы с радиопомехами, такими как защита от спуфинга и джеминга.

Кроме того, беспилотник получил улучшенный пункт дистанционного пилотирования. Благодаря модернизации радиомодема и антенного оборудования, максимальный радиус действия связи вырос более чем вдвое. Благодаря этому военные могут выполнять задачи на оперативной глубине, оставаясь вне зоны уязвимости врага.

БПЛА Shark-M Фото: Ukrspecsystems

SHARK-M может быть оснащен одним из трех модернизированных гиростабилизированных оптико-электронных систем, которые оператор может заменить самостоятельно. Они позволяют обнаруживать цели на расстояниях до 35 км днем ​​и 14 км ночью. Новый интерфейс обеспечивает непрерывное вращение камеры на 360° без слепых зон.

Комплекс Shark-M включает

4 дрона Shark-M;

батареи для БПЛА;

трекинговая антенна;

мачта 5 м для лучшей связи;

катапульта;

станция управления БПЛА;

дополнительная мобильная станция управления с программным обеспечением Strix;

комплект симулятора;

выносной терминал управления;

генератор;

запасные части и инструменты для обслуживания БПАК;

принадлежности для удобной эксплуатации;

транспортные кейсы.

В Ukrspecsystems подчеркнули, что все компоненты предварительно настроены для быстрого развертывания и запуска. Оборудование и элементы комплекса можно конфигурировать под конкретные потребности.

Напомним, компания Ukrspecsystems впервые представила разведывательный беспилотник Shark в 2022 году Его разработка началась уже в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Позже, в 2023 году Ukrspecsystems представила на выставке платформы Brave1 новую модель беспилотника под названием MiniShark. Модель сделали намного меньше предшественника, что позволяет военным носить БПЛА в рюкзаках и запускать с рук.