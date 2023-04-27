Украинцы разработали новый военный дрон MiniShark: раскрыты характеристики (видео)

Модель сделали намного меньше предшественника (Shark), что позволит военным носить БПЛА в рюкзаках и запускать с рук.

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Украинская компания Ukrspecsystems разработала новую модель беспилотника для военных под названием MiniShark. Ее впервые представили на выставке платформы Brave1, передает портал "Милитарный".

MiniShark представляет собой небольшой беспилотный самолет длиной 125 см, размахом крыльев 2,6 метра и взлетной массой до 5 кг. Именно компактные размеры отличают модель от "старшего брата" Shark и позволяют военным запускать его с рук. Кроме того, MiniShark легко разбирается, а детали помещаются в двух солдатских рюкзаках.

Как утверждает Ukrspecsystems, новый БПЛА предназначен для ведения разведки и поиска наземных целей, которые затем смогут уничтожить артиллерия, сухопутные войска или специальные подразделения ВСУ. Для этого он получил оптико-электронную камеру с 10-кратным увеличением.

MiniShark может летать в течение 2 часов в радиусе 35 км от оператора, развивая скорость до 120 км/ч. Максимальная высота, на которую дрон может подняться, составляет 1 км, а рабочая температура — от -15 до +45 градусов Цельсия. Приземляется летательный аппарат, подобно самолету, но не использует шасси.

В Ukrspecsystems сообщили, что инженеры начали разрабатывать компактный БПЛА, получив запрос на такую технику от украинских военных. Сейчас модель проходит заводские испытания.

26 апреля в Украине запустили платформу Brave1, которая позволит государству, бизнесу и военным сотрудничать в сфере оборонных технологий. Кластер также должен привлечь к работе инвесторов, благотворительные фонды и медиа. По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, с помощью Brave1 предприятия смогут получать государственные контракты и запускать серийное производство.

В октябре 2022 года Ukrspecsystems представила военный беспилотник Shark, отличительной чертой которого стало изображение акульей морды. Компании удалось разработать БПЛА спустя полгода после начала войны. Shark запускается с помощью катапульты и ведет разведку на расстоянии до 60 км, передавая изображение с высококачественной камеры.

В декабре Ukrspecsystems модифицировала украинские разведывательные дроны Shark, добавив более емкий аккумулятор и крылья побольше. Благодаря этому продолжительность полета увеличилась в два раза — с 2 до 4 часов.