В два раза лучше: украинцы модифицировали дрон SHARK для ВСУ и показали изменения

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Украинская компания Ukrspecsystems обновила разведывательный дрон SHARK. Она раскрыла изменения на странице в Twitter.

Обновленный БПЛА SHARK получил более крупные крылья с размахом 3,4 м, а также более мощную батарею. Такие модификации увеличили время полета c двух до четырех часов — теперь беспилотник может в два раза дольше вести разведку и корректировать огонь артиллеристов на поле боя.

"Именно такие обновленные ШАРКи поступят в ВСУ. А это преимущество в войне и сохраненные жизни наших воинов", — отметили представители Ukrspecsystems.

[ + – ] Обновленный БПЛА SHARK от Ukrspecsystems Фото: Twitter

SHARK — это украинский авиационный комплекс, в каждый из которых входит по три беспилотника и катапульта. Дроны получили систему связи, защищенную от средств радиоэлектронной борьбы — она передает видеосигнал в качестве FullHD на расстояние до 60 км. Летательные аппараты позволят бойцам ВСУ проводить разведку территории, контролируемой российскими войсками, находясь на безопасном расстоянии.

Характеристики дрона SHARK после модификации:

Размах крыльев: 3,4 м

Дальность действия связи: 60 км

Продолжительность полета: более 4 ч

Максимальная скорость полета: 150 км/ч

Время развертывания: 15 мин.

Ранее писали, что Ukrspecsystems разработала мобильный пункт управления для дронов SHARK, поместив оборудование внутрь полноприводного автобуса Terrastorm производства Torsus. Два оператора могут управлять БПЛА из удобных кресел с помощью контроллеров и дисплеев, передающих изображение с камер. Кроме того, военные смогут заряжать в автомобилях аккумуляторы, чтобы повторно запускать разрядившиеся SHARK, не возвращаясь на базу.

Недавно волонтеры показали в действии новый украинский дрон SHARK. Старший инструктор фонда "Повернись живим" с позывным "Глеб" продемонстрировал, что один человек может быстро собрать беспилотник из частей, перевозимых в специальных контейнерах, а затем перенести к катапульте и запустить в небо.