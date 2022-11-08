Волонтеры показали в действии новый украинский дрон SHARK (видео)

БПЛА собирается всего за 15 минут и запускается с катапульты, передавая защищенный видеосигнал на расстоянии до 60 км.

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Украинская модель военного дрона SHARK уже готова к выполнению боевых задач на фронте. Волонтеры из фонда "Повернись живим" показали беспилотник и рассказали о его особенностях в ролике на своем YouTube-канале.

SHARK (в переводе с английского — "Акула") — это авиационный комплекс, в который входят три одноименных беспилотника, катапульта для их запуска и микроавтобус Torsus для перевозки и управления. Глава фонда Тарас Чмут утверждает, что технология позволит украинской аэроразведке безопасно работать, выискивая позиции российских войск с воздуха.

Старший инструктор беспилотного направления "Повернись живим" с позывным "Глеб" рассказал, что SHARK оснащен системой связи, защищенной от радиоэлектронных помех, поэтому россиянам будет очень сложно заглушить беспилотник. Поэтому оператор будет получать видео в высоком качестве (FullHD) в режиме онлайн даже из тыла противника.

Дроны SHARK перевозятся в специальных ящиках в разобранном виде, а сборка осуществляется непосредственно перед запуском. Команде необходимо вытащить фюзеляж аппарата, а затем присоединить к нему крылья и стабилизаторы — все это может без труда сделать один человек, он же может перенести уже собранный БПЛА к катапульте нужное место, просто забросив на спину. После запуска оператор управляет полетом и получает видеосигнал с камеры на ноутбук.

Характеристики дрона SHARK

Размах крыльев: 1,91 м

Дальность действия связи: 60 км

Продолжительность полета: более 2 ч

Максимальная скорость полета: 150 км/ч

Время развертывания: 15 мин.

Ранее писали, что новый беспилотник SHARK разработала компания Ukrspecsystems менее, чем за полгода. Инженеры занялись созданием беспилотника вскоре после начала войны. Дрон оснащен камерой с 30-кратным зумом и предназначен для ведения разведки в тылу противника. Он может летать на расстоянии до 60 км от оператора и наводить РСЗО HIMARS и другую артиллерию.

Сообщалось также, что в Украине разрабатывают мобильный пункт управления для новых дронов SHARK. Его решили оборудовать в автобусе Terrastorm производства Torsus, который позволит операторам комфортно разместиться и перевозить авиационный комплекс с места на место. Волонтеры планируют купить 20 таких автобусов для ВСУ.