В Украине разрабатывают мобильный пункт управления для новых дронов Shark (фото)
Оборудование решили разместить в полноприводном автобусе Terrastorm производства Torsus, который имеет полный привод.
Украинская компания Ukrspecsystems разрабатывают передвижной пункт управления для нового отечественного беспилотника Shark. Об этом пишет сайт "Мілітарний".
Оборудование решили разместить в полноприводном автобусе Terrastorm производства Torsus, который имеет полный привод. Вскоре разработчики обещают представить первый мобильный пункт управления, а в дальнейшем волонтеры планируют закупить 25 штук для нужд военных.
Внутри автобуса разместят станцию с креслами для двух операторов, которые смогут управлять полетом дрона с помощью контроллеров и экранов. В задней части кузова задумали обустроить грузовой отсек с контейнерами для перевозки нескольких дронов.
По словам разработчиков, мобильные пункты управления позволят военным быстро добираться до нужных позиций и покидать их, а также предоставят им комфортные условия для работы с беспилотниками. Автомобиль также позволит заряжать батареи дронов, чтобы снова запускать их в полет без необходимости возвращаться на базу.
Сейчас благотворительный фонд "Повернись живим" и компания OKKO собирают средства для производства беспилотников SHARK и пунктов управления для них.
"Этот комплекс станет первым в своем классе. И я безумно рад тому, что наконец-то для Вооруженных сил Украины будет производиться что-то крайне необходимое и долгожданное", – прокомментировал представитель фонда Андрей Рымарук.
Недавно Ukrspecsystems представила новый украинский беспилотник Shark, который начали разрабатывать после начала полномасштабной войны в Украине. По словам разработчиков, аппарат предназначен для ведения разведки на расстоянии до 60 км от оператора, и экспериментальный прототип уже летает. Модель оснастили камерой с 30-кратным оптическим и цифровым зумом, которая позволит рассматривать объекты на земле с высоты 5 км. Он также сможет указывать цели для ар
В Украине также разработали дроны-бомбардировщики "Летучая мышь" ("Кажан"), недавно разработчики отправили три таких в Харьковскую область. БПЛА может нести и сбрасывать на противника до трех снарядов.