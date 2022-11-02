В Украине разрабатывают мобильный пункт управления для новых дронов Shark (фото)

Оборудование решили разместить в полноприводном автобусе Terrastorm производства Torsus, который имеет полный привод.

Related video

Украинская компания Ukrspecsystems разрабатывают передвижной пункт управления для нового отечественного беспилотника Shark. Об этом пишет сайт "Мілітарний".

Оборудование решили разместить в полноприводном автобусе Terrastorm производства Torsus, который имеет полный привод. Вскоре разработчики обещают представить первый мобильный пункт управления, а в дальнейшем волонтеры планируют закупить 25 штук для нужд военных.

Внутри автобуса разместят станцию с креслами для двух операторов, которые смогут управлять полетом дрона с помощью контроллеров и экранов. В задней части кузова задумали обустроить грузовой отсек с контейнерами для перевозки нескольких дронов.

[ + – ] Станция управления дронами Shark внутри автобуса Terrastorm

По словам разработчиков, мобильные пункты управления позволят военным быстро добираться до нужных позиций и покидать их, а также предоставят им комфортные условия для работы с беспилотниками. Автомобиль также позволит заряжать батареи дронов, чтобы снова запускать их в полет без необходимости возвращаться на базу.

Сейчас благотворительный фонд "Повернись живим" и компания OKKO собирают средства для производства беспилотников SHARK и пунктов управления для них.

"Этот комплекс станет первым в своем классе. И я безумно рад тому, что наконец-то для Вооруженных сил Украины будет производиться что-то крайне необходимое и долгожданное", – прокомментировал представитель фонда Андрей Рымарук.

Недавно Ukrspecsystems представила новый украинский беспилотник Shark, который начали разрабатывать после начала полномасштабной войны в Украине. По словам разработчиков, аппарат предназначен для ведения разведки на расстоянии до 60 км от оператора, и экспериментальный прототип уже летает. Модель оснастили камерой с 30-кратным оптическим и цифровым зумом, которая позволит рассматривать объекты на земле с высоты 5 км. Он также сможет указывать цели для ар

В Украине также разработали дроны-бомбардировщики "Летучая мышь" ("Кажан"), недавно разработчики отправили три таких в Харьковскую область. БПЛА может нести и сбрасывать на противника до трех снарядов.