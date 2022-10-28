ВСУ получили украинские дроны-бомбардировщики "Кажан": как они уничтожают ВС РФ (видео)

"Народные" мульткоптеры летают со скоростью 120 км/ч, сбрасывая мины на российских военных и боевую технику.

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Волонтеры приобрели и отправили военным три украинских ударных дрона "Кажан", которые теперь патрулируют небо над Харьковом. Об этом сообщает местное издание "Объектив".

На покупку беспилотников волонтеры потратили около 1,7 млн грн, которые пожертвовали украинцы. Купленные дроны передали бойцам спецподразделения ГУР Минобороны "KRAKEN", полка ССО "Азов" и Национальной гвардии, которые базируются в Харькове. Один из них уже уничтожает ВС РФ, а два других вскоре доставят на передовую.

"Кажан" — это гексакоптер, то есть дрон с шестью винтами. Внизу корпуса размещены специальные пазы, которые удерживают боеприпасы за специальные веревки с кольцами. В нужный момент по команде оператора механизм открывает замок — и снаряд сбрасывается вниз.

Военные продемонстрировали боевые способности БПЛА, используя вместо бомб пластиковые бутылки. Они отметили высокую эффективность аппаратов, которые способны бомбардировать российские войска.

Военнослужащий с позывным "Люба" рассказал, что его спецподразделение "KRAKEN" уже несколько раз применяло "Кажаны" на практике, используя 60-мм, 82-мм и 122-мм мины. С помощью дрона операторы обнаруживали и успешно уничтожали скопление российских солдат и вражескую технику.

Украинский дрон достаточно большой, но летает со скоростью до 120 км/ч, поэтому сбить его из стрелкового оружия россиянам будет непросто. Кроме того, он поднимает вес до 20 кг и работает без подзарядки до 40 мин. Один "Кажан" может нести три боеприпаса, а для обслуживания достаточно двух-трех человек.

Военнослужащий с позывным "Горыныч" из полка ССО "Азов" добавил, что "Кажан" можно использовать для выполнения задач как днем, так и ночью. Беспилотник оснащен оптической камерой с десятикратным зумом и простым, хотя эффективным тепловизором.

Ранее компания Ukrspecsystems представила новый украинский беспилотник Shark. Устройство оснащено камерой для ведения разведки в тылу противника и корректировки огня РСЗО HIMARS.

Украинские войска также используют отечественные дроны R18, разработанные организацией "Аэроразведка". Эти аппараты находят даже хорошо замаскированную технику ВС РФ благодаря искусственному интеллекту и уничтожают ее с помощью гранат.