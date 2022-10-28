ЗСУ одержали українські дрони-бомбардувальники "Кажан": як вони знищують ЗС РФ (відео)

"Народні" мульткоптери літають зі швидкістю 120 км/год, скидаючи міни на російських військових та бойову техніку.

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Волонтери придбали та відправили військовим три українські ударні дрони "Кажан", які тепер патрулюють небо над Харковом. Про це повідомляє місцеве видання " Об'єктив ".

На купівлю безпілотників волонтери витратили близько 1,7 млн. грн., які пожертвували українці. Куплені дрони передали бійцям спецпідрозділу ГУР Міноборони "KRAKEN", полку ССО "Азов" та Національної гвардії, що базуються у Харкові. Один із них уже знищує ЗС РФ, а два інші незабаром доставлять на передову.

"Кажан" — це гексакоптер, тобто дрон з шістьма гвинтами. Внизу корпусу розміщено спеціальні пази, які утримують боєприпаси за спеціальні мотузки з кільцями. У потрібний момент по команді оператора механізм відкриває замок і снаряд скидається вниз.

Військові продемонстрували бойові здібності БПЛА, використовуючи замість бомб пластикові пляшки. Вони відзначили високу ефективність апаратів, здатних бомбардувати російські війська.

Військовослужбовець із позивним "Люба" розповів, що його спецпідрозділ "KRAKEN" вже кілька разів застосовував "Кажани" на практиці, використовуючи 60-мм, 82-мм та 122-мм міни. За допомогою дрона оператори виявляли та успішно знищували скупчення російських солдатів та ворожу техніку.

Український дрон досить великий, але літає зі швидкістю до 120 км/год, тож збити його зі стрілецької зброї росіянам буде непросто. Крім того, він піднімає вагу до 20 кг та працює без підзарядки до 40 хв. Один "Кажан" може нести три боєприпаси, а для обслуговування достатньо двох-трьох осіб.

Військовослужбовець із позивним "Горинич" із полку ССО "Азов" додав, що "Кажан" можна використовувати для виконання завдань як вдень, так і вночі. Безпілотник оснащений оптичною камерою з десятикратним зумом та простим, хоча ефективним тепловізором.

Раніше компанія Ukrspecsystems представила новий український безпілотник Shark. Пристрій оснащений камерою для ведення розвідки в тилу супротивника та коригування вогню РСЗВ HIMARS.

Українські війська також використовують вітчизняні дрони R18, розроблені організацією "Аеророзвідка". Ці апарати знаходять навіть добре замасковану техніку ЗС РФ завдяки штучному інтелекту і знищують її за допомогою гранат.