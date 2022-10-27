Очі для HIMARS: українська компанія представила новий безпілотник Shark (відео)

БПЛА "Шарк" покликаний для проведення розвідки у глибині тилу ворога. Його розробка розпочалася вже під час повномасштабного вторгнення в Україну.

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Компанія Ukrspecsystems розробила новий безпілотник Shark, призначений для ведення розвідки. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Наголошується, що розробка безпілотника розпочалася вже від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Менше ніж за пів року БПЛА вдалося підняти у небо. Технічні характеристики компанії пообіцяли розкривати пізніше, проте відомо, що він призначений для ведення розвідки.

[ + – ] Камера має 30-кратний оптичний зум

Водночас, за даними "Української правди", БПЛА Shark має зашифрований зв'язок і камеру з 30-кратним оптичним зумом і додатковим цифровим зумом. Модуль зв'язку дозволяє вести розвідку на тилу ворога на дистанції до 60 км і на відстані до 5 км від об'єкта. Український безпілотник може проводити розвідку для наведення РСЗВ HIMARS.

[ + – ] Безпілотник запускають за допомогою катапульти

Основні характеристики:

час польоту — понад 2 години

дальність зв'язку — 60 км

максимальна висота — 2000 м

злітна маса — 10 кг

час розгортання — 15 хвилин

крейсерська швидкість — 70-90 км/год

максимальна швидкість — 150 км/год

Запускатимуть безпілотники за допомогою спеціальної катапульти, а приземлятиметься він на парашуті.

Нагадаємо, 17 жовтня "Укроборонпром" розсекретив український дрон-камікадзе з дальністю застосування у 1000 км.

Раніше "Укроборонпром" та Генштаб розробили програму розвитку дронів в Україні.