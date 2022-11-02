В Україні розробляють мобільний пункт управління для нових дронів Shark (фото)
Устаткування вирішили розмістити у повнопривідному автобусі Terrastorm виробництва Torsus, який має повний привід.
Українська компанія Ukrspecsystems розробляє пересувний пункт управління для нового вітчизняного безпілотника Shark. Про це пише сайт "Мілітарний".
Устаткування вирішили розмістити у повнопривідному автобусі Terrastorm виробництва Torsus, який має повний привід. Незабаром розробники обіцяють подати перший мобільний пункт управління, а надалі волонтери планують закупити 25 штук для військових.
Усередині автобуса розмістять станцію із кріслами для двох операторів, які зможуть керувати польотом дрона за допомогою контролерів та екранів. У задній частині кузова задумали облаштувати вантажний відсік із контейнерами для перевезення кількох дронів.
За словами розробників, мобільні пункти управління дозволять військовим швидко діставатися потрібних позицій і залишати їх, а також нададуть їм комфортні умови для роботи з безпілотниками. Автомобіль також дозволить заряджати батареї дронів, щоб знову запускати їх у політ без необхідності повертатися на базу.
Наразі благодійний фонд "Повернися живим" та компанія OKKO збирають кошти для виробництва безпілотників SHARK та пунктів управління для них.
"Цей комплекс стане першим у своєму класі. І я дуже радий тому, що нарешті для Збройних Сил України буде вироблятися щось вкрай необхідне і довгоочікуване", — прокоментував представник фонду Андрій Римарук.
Нещодавно Ukrspecsystems представила новий український безпілотник Shark, який розпочали розробляти після початку повномасштабної війни в Україні. За словами розробників, апарат призначений для розвідки на відстані до 60 км від оператора, і експериментальний прототип вже літає. Модель оснастили камерою з 30-кратним оптичним та цифровим зумом, що дозволить розглядати об'єкти на землі з висоти 5 км. Він також зможе вказувати цілі для арти.
В Україні також розробили дрони-бомбардувальники "Летюча миша" ("Кажан"), нещодавно розробники відправили трьох таких до Харківської області. БПЛА може нести та скидати на супротивника до трьох снарядів.