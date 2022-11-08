Волонтери показали у дії новий український дрон SHARK (відео)

БПЛА збирається за 15 хвилин і запускається з катапульти, передаючи захищений відеосигнал на відстані до 60 км.

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Українська модель військового дрону SHARK уже готова до виконання бойових завдань на фронті. Волонтери з фонду "Повернись живим" показали безпілотник і розповіли про його особливості в ролику на своєму YouTube-каналі.

SHARK (у перекладі з англійської — "Акула") — це авіаційний комплекс, до якого входять три однойменні безпілотники, катапульта для їх запуску та мікроавтобус Torsus для перевезення і керування. Глава фонду Тарас Чмут стверджує, що технологія дозволить українській аеророзвідці безпечно працювати, вишукуючи позиції російських військ із повітря.

Старший інструктор безпілотного напряму "Повернись живим" із позивним "Гліб" розповів, що SHARK оснащений системою зв'язку, захищеною від радіоелектронних перешкод, тому росіянам буде дуже складно заглушити безпілотник. Тому оператор отримуватиме відео у високій якості (FullHD) в режимі онлайн навіть з тилу супротивника.

Дрони SHARK перевозяться у спеціальних ящиках у розібраному вигляді, а складання здійснюється безпосередньо перед запуском. Команді необхідно витягнути фюзеляж апарата, а потім приєднати до нього крила та стабілізатори — все це може легко зробити одна людина, вона може перенести вже зібраний БПЛА до катапульти на потрібне місце, просто закинувши на спину. Після запуску оператор керує польотом та отримує відеосигнал із камери на ноутбук.

Характеристики дрону SHARK:

розмах крил: 1,91 м;

дальність дії зв'язку: 60 км;

тривалість польоту: понад 2 години;

максимальна швидкість польоту: 150 км/год;

час розгортання: 15 хв.

Раніше писали, що новий безпілотник SHARK розробила компанія Ukrspecsystems менш ніж за пів року. Інженери зайнялися створенням безпілотника невдовзі після початку війни. Дрон оснащений камерою з 30-кратним зумом і призначений для розвідки в тилу противника. Він може літати на відстані до 60 км від оператора та наводити РСЗВ HIMARS та іншу артилерію.

Повідомлялося також, що в Україні розробляють мобільний пункт управління для нових дронів SHARK. Його вирішили обладнати в автобусі Terrastorm виробництва Torsus, який дозволить операторам комфортно розміститися і перевозити авіаційний комплекс із місця на місце. Волонтери планують купити 20 таких автобусів для ЗСУ.