ЗСУ атакували російський тил: під ударами були військові аеродроми та НПЗ, деталі (фото, відео)

Серія вибухів пролунала у Саратовській та Краснодарській областях Росії: внаслідок атаки зайнялася масштабна пожежа на одному із великих нафтопереробних заводів.

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Увечері 13 березня та уночі 14 березня українські дрони масовано атакували російські регіони. Під ударом цієї ночі опинилися зокрема військові аеродроми та підприємства нафтопереробної промисловості. Фокус зібрав інформацію щодо атаки ЗСУ по російських об'єктах.

Саратовська область

Близько 23:00 години у Саратовській області РФ оголосили про повітряну тривогу через загрозу атаки українських дронів. Невдовзі канали написали про активну роботу протиповітряної оборони та про збиття безпілотників.

В обласному центрі пролунала серія вибухів. Російські канали поширювали відео, на якому чути вибухи.

За інформацією росіян, щонайменше 15 ударних безпілотників рухалися у напрямку військового аеродрому Енгельс. У регіоні запровадили план "Килим", в аеропортах Саратова діяли обмеження на польоти авіації.

Краснодарська область

Дрони рухалися у напрямку Краснодарської області, де через загрозу безпілотників було запроваджено план "Килим" в аеропорту Сочі. Місцеві повідомляли про серію вибухів та роботу протиповітряної оборони. Невдовзі у мережі поширили перші кадри, на яких видно наслідки атаки українських дронів по нафтопереробному заводу у місті Туапсе.

Невдовзі також у мережі поширили відео, на яких видно, як палає один із об'єктів на території Туапсинського нафтопереробного заводу.

Російська влада поки що ніяк не коментувала атаку українських дронів. Немає офіційної інформації також щодо влучань по військових об'єктах у регіонах РФ цієї ночі.

Зазначимо, що Туапсинський нафтопереробний завод вважається єдиним на чорноморському узбережжі РФ

Туапсинський НПЗ під атакою дронів не вперше

Раніше Туапсинський НПЗ потрапляв під атаку українських дронів. Чи не вперше така атака відбулася у січні 2024 року, коли внаслідок ударів зайнялася масштабна пожежа. Невдовзі підприємство було змушене припинити свою роботу через наслідки атаки.

Наступна масована атака по заводу відбулася у травні 2024 року. Тоді, за інформацією інсайдерів, дрони вдарили по установці з виробництва скрапленого вуглеводневого газу.

Нагадаємо, 10 березня ЗСУ атакували Новокуйбишевський НПЗ.

8 березня безпілотники вдарили по НПЗ у Ленінградській області, який вважається одним із найбільших за виробництвом палива.