БПЛА атакували російський Туапсе: почалася пожежа на нафтобазі (відео)

За даними росЗМІ, загоряння сталося поблизу нафтопереробного заводу "Роснефть".

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У середу, 24 січня, в російському місті Туапсе, Краснодарський край, було чути вибухи, а потім спалахнула пожежа на нафтобазі "Роснефть". Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

"Жителі Туапсе повідомляють про пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи, попередньо працювало ППО", — пишуть у джерелі.

Крім того, Telegram-канал Baza повідомляє, що опівночі БПЛА нібито влучив у вакуумну установку на об'єкті.

Також, за даними Telegram-канал Mash, полум'я видно з різних районів міста. Попередньо, постраждалих немає.

Реакція влади

На інцидент відреагували в Оперативному штабі Кубані.

"За даними ЄДДС Туапсинського району, сталося загоряння на території розташованої в місті Туапсе нафтобази, зараз триває ліквідація горіння. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події", — ідеться в повідомленні.

Також голова муніципального утворення Туапсинський район Сергій Бойко написав, що горить вакуумна установка на території НПЗ.

"Пожежу локалізовано. Триває гасіння", — додав він.

Нагадаємо, що 21 січня вибухи лунали в Тулі. Як повідомляють у ЗМІ, українські безпілотники атакували завод "Щегловський вал". Зазначалося, що там збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1". На російському заводі також модернізують військову бронетехніку.

Раніше в Росії було атаковано нафтобазу в Клинцях Брянської області. Як повідомляв губернатор регіону Олександр Богомаз, до удару причетна Україна.

18 січня заявили про нібито перехоплення одного безпілотника в Ленінградській області. За інформацією росЗМІ, безпілотник, який ніс на собі близько трьох кілограмів вибухівки, атакував нафтовий термінал. Уламки дрона виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".