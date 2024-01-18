БПЛА атакував нафтовий термінал в Росії: у Шойгу стверджують про перший подібний удар, деталі

За даними російських журналістів, дрон літакового типу ніс на собі майже 3 кг вибухівки. В Міноборони Росії вперше від початку повномасштабного вторгнення проінформували про відбиття атаки БПЛА у Ленінградській області.

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Вночі 18 січня безпілотні літальні апарати атакували об'єкти на території Російської Федерації. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ у Telegram.

"18 січня близько 01:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

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В оборонному відомстві РФ зауважили, що нібито черговими засобами протиповітряної оборони було знищено один дрон над територією Московської області та один перехоплено над територією Ленінградської області.

У виданні Shot з посиланням на власне джерело розповіли, що нібито українські військові намагалися атакувати нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі за допомогою безпілотника, який ніс на собі близько трьох кілограмів вибухівки.

За даними ЗМІ, уламки дрона виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал". Попередньо, атака відбулася дроном з розмахом крил шість метрів та поршневим двигуном. Журналісти наголосили, що інфраструктура порту нібито не зазнала пошкоджень, ніхто з людей не постраждав. Російські медіа стверджують, що Міноборони РФ вперше від початку повномасштабного вторгнення проінформувало про відбиття атаки БПЛА над Ленінградською областю

"Уламки БПЛА також можуть бути у Фінській затоці, за 5 кілометрів від термінала", — йдеться у повідомленні.

Видання Baza зазначило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати морський порт у Ленінградській області за допомогою дронів-камікадзе. Було запущено три БПЛА — два були придушені силами РЕБ та впали до Фінської затоки, ще один знищений над територією нафтоналивного термінала.

"За словами джерел, уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння, дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, безпілотники нібито були запущені з боку України та пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області. Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня невідомі ракети атакували Бєлгород та район. Зі слів губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, російська ППО нібито знищила десять ракет.

Також мер Москви Сергій Собянін повідомив про знищення безпілотника над Подольськом. З його слів, дрон летів у бік столиці Росії.