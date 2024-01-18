БПЛА атаковал нефтяной терминал в России: у Шойгу утверждают о первом подобном ударе, детали

По данным российских журналистов, дрон самолетного типа нес на себе почти 3 кг взрывчатки. В Минобороны России впервые с начала полномасштабного вторжения проинформировали об отражении атаки БПЛА в Ленинградской области.

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Ночью 18 января беспилотные летательные аппараты атаковали объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в Telegram.

"18 января около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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Ракеты Vampire и БпЛА атаковали Белгородскую область: в регионе частичный блэкаут

В оборонном ведомстве РФ отметили, что якобы дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен один дрон над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области.

В издании Shot со ссылкой на собственный источник рассказали, что якобы украинские военные пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге с помощью беспилотника, который нес на себе около трех килограммов взрывчатки.

По данным СМИ, обломки дрона обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Предварительно, атака произошла дроном с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем. Журналисты отметили, что инфраструктура порта якобы не получила повреждений, никто из людей не пострадал. Российские медиа утверждают, что Минобороны РФ впервые с начала полномасштабного вторжения проинформировало об отражении атаки БПЛА над Ленинградской областью

"Обломки БПЛА также могут быть в Финском заливе, в 5 километрах от терминала", — говорится в сообщении.

Издание Baza отметило, что ВСУ якобы пытались атаковать морской порт в Ленинградской области с помощью дронов-камикадзе. Было запущено три БПЛА — два были подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив, еще один уничтожен над территорией нефтеналивного терминала.

"По словам источников, обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом. После падения, дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составляла 130 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, беспилотники якобы были запущены со стороны Украины и пролетели через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Никто из людей не пострадал.

Напомним, в ночь на 18 января неизвестные ракеты атаковали Белгород и район. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, российская ПВО якобы уничтожила десять ракет.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника над Подольском. По его словам, дрон летел в сторону столицы России.