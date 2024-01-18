Более 10 ударов: неизвестные ракеты атаковали Белгород и район

Местные власти обвинили Украину в ракетных ударах по территории региона. Губернатор заявил о якобы уничтожении десяти воздушных целей системами ПВО.

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Ночью 18 января Белгород и район (Российская Федерация) атаковали ракеты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В 5:50 (по киевскому времени) в Белгороде было запущено оповещение о ракетной опасности.

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"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — сказал Вячеслав Гладков.

Уже в 6:10 (по киевскому времени) сигнал ракетной опасности был отменен.

Позже Гладков записал видеообращение, в котором обвинил Украину в обстрелах территории России. По его словам, российская система противовоздушной обороны якобы уничтожила десять ракет, которые летели на Белгород. Он подчеркнул, что информации о разрушениях пока нет, кроме одного — в Белгородском районе были зафиксированы выбитые окна в домах.

Кроме этого, вечером 17 января оповещения о ракетной опасности были запущены в Белгороде и Валуйках.

"В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или в другое безопасное место", — сообщил Вячеслав Гладков.

Добавим, что на момент выхода публикации Министерство обороны России не прокомментировало инцидент.

Напомним, 18 января мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что над Подольским районом ПВО якобы уничтожила беспилотник, который летел в сторону столицы России. По информации российских Telegram-каналов было слышно два "хлопка".

17 января в Минобороны России сообщили о том, что в Белгородском районе ПВО якобы уничтожила украинские ракеты РСЗО Vampire и БПЛА. По информации губернатора региона, из-за атаки есть повреждения инфраструктурных объектов.