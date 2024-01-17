В Белгороде прозвучали взрывы: в РФ обвинили Украину в применении дронов и РСЗО (видео)

В Минобороны страны-агрессора заявили, что силы ПВО сбили не только дроны, но даже ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха".

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В ночь на 17 января в Белгороде слышали взрывы. Как сообщил у себя в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, российское ПВО сбило БПЛА.

По его словам, были сбиты 7 беспилотников. По предварительным данным — пострадавших нет.

"В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются", — написал он.

Взрывы в Белгороде

Взрывы в Белгороде: реакция Минобороны РФ

В министерстве обороны страны-агрессора заявили, что ПВО России сбили не только дроны, но даже ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха".

"Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в Минобороны РФ.

Взрывы в Белгороде

Напомним, в ночь на 16 января в российском Воронеже были слышны взрывы. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ПВО РФ отразила атаку якобы украинских БПЛА.