Массированная атака БПЛА: в Белгороде и Воронеже прогремели взрывы, есть пострадавшие (фото, видео)
Минобороны России заявило о ликвидации украинских дронов в двух регионах — уничтожено 5 и перехвачено 3 БПЛА над Воронежской областью, и 4 над Белгородской. В областных центрах зафиксировано повреждение инфраструктуры.
Ночью 16 января беспилотные летательные аппараты атаковали Воронежскую область (Российская Федерация). Об этом сообщили в Министерстве обороны России в Telegram.
Оборонное ведомство РФ обвинило Украину в атаке.
"В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В Минобороны России заявили, что якобы дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять и перехвачено три БПЛА над территорией Воронежской области, а еще четыре — над Белгородской.
Атака Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО отразили атаку БПЛА в регионе.
"В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты окна", — сказал Александр Гусев.
По его словам, в результате попадания сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличной медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения, у нее резаные раны руки, ноги и шеи. Ей медицинскую помощь оказали на месте.
По сообщению издания Baza, в квартире на улице Тепличной в Воронеже, в которую попали обломки БПЛА, выгорел балкон, также там выбило окна и балконную дверь. Кроме этого, была повреждена мебель.
"На тот момент взрыва в комнате находилась 10-летняя Даша. Она получила раны рук и ног. К счастью, травмы оказались незначительными", — говорится в сообщении.
По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, в результате атаки БПЛА пришлось эвакуировать жителей одного из дома. Также в городе ввели режим городского ЧС.
По его словам, в результате взрывов в городе пострадали окна в четырех жилых домах.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе системы ПВО якобы сбили беспилотник до подлета к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозяйственная постройка. Информация уточняется", — пояснил Гладков.
Напомним, росСМИ сообщили, что в ночь на 16 января в российском Воронеже, а именно в Юго-Западном районе и Шилово, местные жители слышали более 15 взрывов. После чего в Воронеже начали находить обломки БПЛА.