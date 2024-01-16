Массированная атака БПЛА: в Белгороде и Воронеже прогремели взрывы, есть пострадавшие (фото, видео)

Минобороны России заявило о ликвидации украинских дронов в двух регионах — уничтожено 5 и перехвачено 3 БПЛА над Воронежской областью, и 4 над Белгородской. В областных центрах зафиксировано повреждение инфраструктуры.

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Ночью 16 января беспилотные летательные аппараты атаковали Воронежскую область (Российская Федерация). Об этом сообщили в Министерстве обороны России в Telegram.

Оборонное ведомство РФ обвинило Украину в атаке.

"В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили, что якобы дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять и перехвачено три БПЛА над территорией Воронежской области, а еще четыре — над Белгородской.

Атака Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО отразили атаку БПЛА в регионе.

"В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты окна", — сказал Александр Гусев.

По его словам, в результате попадания сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличной медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения, у нее резаные раны руки, ноги и шеи. Ей медицинскую помощь оказали на месте.

По сообщению издания Baza, в квартире на улице Тепличной в Воронеже, в которую попали обломки БПЛА, выгорел балкон, также там выбило окна и балконную дверь. Кроме этого, была повреждена мебель.

"На тот момент взрыва в комнате находилась 10-летняя Даша. Она получила раны рук и ног. К счастью, травмы оказались незначительными", — говорится в сообщении.

Последствия попадания обломков БПЛА в квартиру в Воронеже Последствия попадания обломков БПЛА в квартиру в Воронеже

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, в результате атаки БПЛА пришлось эвакуировать жителей одного из дома. Также в городе ввели режим городского ЧС.

По его словам, в результате взрывов в городе пострадали окна в четырех жилых домах.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе системы ПВО якобы сбили беспилотник до подлета к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозяйственная постройка. Информация уточняется", — пояснил Гладков.

Напомним, росСМИ сообщили, что в ночь на 16 января в российском Воронеже, а именно в Юго-Западном районе и Шилово, местные жители слышали более 15 взрывов. После чего в Воронеже начали находить обломки БПЛА.