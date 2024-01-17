Ракеты Vampire и БпЛА атаковали Белгородскую область: в регионе частичный блэкаут

В результате атаки есть повреждения инфраструктурных объектов. По предварительным данным, пострадавших нет, проинформировал губернатор Белгородской области.

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В Белгородской области в РФ ПВО сбила украинские ракеты РСЗО Vampire и БпЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением РСЗО RM-70 "Вампир" и БпЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО было уничтожено 4 реактивных снаряда и 2 украинских БпЛА перехвачено над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки есть повреждения инфраструктурных объектов. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются", — отметил он.

Напомним, что ночью 16 января беспилотные летательные аппараты атаковали Воронежскую область в РФ. В Минобороны России заявили, что якобы дежурными средствами ПВО было уничтожено 5 и перехвачено 3 БпЛА над территорией Воронежской области, а еще 4 — над Белгородской.

В ночь на 13 января ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет, которыми российские военные атаковали Украину. Удалось уничтожить 7 ракет типа Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.