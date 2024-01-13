Выпустили 37 ракет: ВСУ назвали количество перехваченных целей во время атаки РФ (инфографика)

Двадцать беспилотников и ракет, выпущенных как с оккупированной Херсонщины, так и с территории РФ (Белгородская и Тамбовская области), не достигла своих целей. Им помешали системы РЭБ.

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В ночь на 13 января ВС ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет, которыми российские военные атаковали Украину. Об этом сообщает командование Воздушными силами.

Украинским военным удалось уничтожить семь ракет типа Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Всего же для атаки по городам и селам нашей страны противник использовал 40 средств воздушного нападения. Среди них были:

семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (выпущены из Белгородской обл);

три ударные беспилотники "Шахед" (прилетели из Курской области);

шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К (пуски совершили из Тамбова);

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (выпущены с района Каспийского моря);

шесть крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (выпущены из Белгородской обл);

две управляемые авиационные ракеты Х-31П с двух самолетов Су-35 (с оккупированной территории Херсонской обл);

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (выпущены с территории Брянской области).

Командование ВС отмечает, что больше 20 беспилотников и ракет так и не поразили намеченные цели, так как им активно противодействовали средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 13 января мы писали о том, что ВС РФ выбрали тактику истощения ВСУ и готовятся к новой агрессии. Противник демонстрируют преимущество в боеприпасах и быстро восстанавливают потери в технике и живой силе. При этом людей они начинают экономить все больше.

Как отметил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, удары по аэродромам говорят о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины. Россия использует тактику перенасыщения систем ПВО. С наступлением холодов стоит ожидать еще более массированных атак.