Боится F-16: разведка Эстонии рассказала, почему РФ усилила ракетные удары по Украине

По словам полковника Антса Кивисельга, Россия использует тактику перенасыщения систем ПВО. С наступлением холодов стоит ожидать еще более массированных атак.

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Россия усилила ракетные атаки на города Украины из-за страха перед истребителями F-16. Об этом сообщил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

По его словам, ВС РФ активно применяют бомбардировщики дальнего радиуса действия и ракеты "Калибр". Оккупанты атакуют объекты оборонной промышленности и инфраструктуру.

"По всей стране были поражены объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военные учебные центры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, занимающиеся производством и ремонтом вооружения", – сказал он.

Кроме того, Кивисельг сказал, что удары по аэродромам говорят о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины. Россия использует тактику перенасыщения систем ПВО. С наступлением холодов стоит ожидать еще более массированных атак.

Напомним, что в Минобороны рассказали о работе "Авиационной коалиции". Генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк рассказал, что украинские пилоты и другие группы авиационного персонала вскоре перейдут к программе переобучения на истребителях.

Также ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий сообщил Фокусу, что истребители F-16, которые получит Украина, являются хорошими самолетами, но не надо забывать, что они разработаны чуть менее полувека назад и являются аналогами российских МиГ и СУ.