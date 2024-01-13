Боїться F-16: розвідка Естонії розповіла, чому РФ посилила ракетні удари по Україні

За словами полковника Антса Ківісельга, Росія використовує тактику перенасичення систем ППО. З настанням холодів варто очікувати ще більш масованих атак.

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Росія посилила ракетні атаки на міста України через страх перед винищувачами F-16. Про це повідомив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За його словами, ЗС РФ активно застосовують бомбардувальники дальнього радіусу дії та ракети "Калібр". Окупанти атакують об'єкти оборонної промисловості та інфраструктуру.

"По всій країні були вражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військові навчальні центри та підприємства оборонно-промислового комплексу, що займаються виробництвом і ремонтом озброєння", — сказав він.

Крім того, Ківісельг сказав, що удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України. Росія використовує тактику перенасичення систем ППО. З настанням холодів варто очікувати ще більш масованих атак.

Нагадаємо, що в Міноборони розповіли про роботу "Авіаційної коаліції". Генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк розповів, що українські пілоти та інші групи авіаційного персоналу незабаром перейдуть до програми перенавчання на винищувачах.

Також ветеран АТО і військовий експерт Євген Дикий повідомив "Фокусу", що винищувачі F-16, які отримає Україна, є хорошими літаками, але не треба забувати, що їх розроблено трохи менше ніж півстоліття тому, і вони є аналогами російських МіГ і СУ.