Допомагають з F-16: у Міноборони розповіли про роботу "Авіаційної коаліції"

Генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк розповів, що українські пілоти та інші групи авіаційного персоналу невдовзі перейдуть до програми перенавчання на винищувачах.

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У межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації Повітряних сил ЗСУ кожна держава робить свій внесок. Мова йде не лише про гарантії надання літаків, але й про допомогу з боєприпасами та усім необхідним для захисту неба завдяки F-16. Про це у середу, 10 січня, заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Крім того, за словами Павлюка, йдеться й про навчання, які наразі різні групи фахівців проходять за різними програмами.

Як розповів заступник міністра оборони України, нині молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, аби в подальшому перейти до перенавчання на літаки F-16.

Досвідчені пілоти та наземний персонал, за інформацією Павлюка, наразі проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США.

Окрім того, як наголошує генерал-лейтенант ЗСУ, найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16 й інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які зараз підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США.

Хто входить до "Авіаційної коаліції"

Перший заступник міністра оборони України зазначає, що до "Авіаційної коаліції" увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів, серед яких:

Королівство Бельгія;

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії;

Королівство Данія;

Республіка Греція;

Королівство Нідерландів;

Королівство Норвегія;

Велике Герцогство Люксембург;

Канада;

Республіка Польща;

Румунія;

Сполучені Штати Америки;

Чеська Республіка;

Республіка Франція;

Королівство Швеція.

"Зусилля наших партнерів зосередженні на багатьох аспектах підтримки України. Дякую народам та урядам усіх держав, що допомагають Україні захищати наших громадян та відбивати повномасштабну російську агресію", — запевняє Павлюк.

Нагадаємо, нещодавно у пресслужбі ГУР поділилися результатами роботи спецпідрозділу "Кабул 9", який за період участі у війні з російськими окупантами ліквідував десятки одиниць техніки та живої сили ворога.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що перша партія F-16, обіцяна Данією для передачі Україні до Нового року, затримується. У Данії заявили про невиконання умов з боку України

Раніше в серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії.