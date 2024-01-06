Не виконані умови: Данія на кілька місяців відкладає передачу Україні F-16, — ЗМІ

За даними видання, постачання багатоцільових винищувачів очікується тільки в другому кварталі 2024 року. Серед причин затримки Міноборони країни вказало невиконання низки умов з боку України.

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Перша партія F-16, обіцяна Данією для передачі Україні до Нового року, затримується. Про це в суботу, 6 січня, повідомляє данська газета Berlingske.

Передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Королівства Данії очікується тільки в другому кварталі 2024 року, зазначає видання з посиланням на Міноборони країни.

Міністерство оборони Данії підтвердило цю інформацію, зазначивши, що шість літаків, які передбачалося доставити до Нового року, буде затримано. За їхнім твердженням, Україна ще не виконала кілька умов, необхідних для використання винищувачів, включно з навчанням пілотів.

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Наразі очікується, що передача літаків відбудеться у другому кварталі 2024 року, однак данські журналісти

Міністерство оборони королівства також повідомляє, що перші шість українських пілотів можуть бути готові до бойових польотів на F-16 до весни. Раніше в серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії.

У жовтні 2023 року міністр оборони Данії висловлював надію відправити першу партію винищувачів F-16 навесні 2024 року.

Нагадаємо, 4 січня у США повідомили, що українські льотчики можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року.