Передача Україні F-16: у Пентагоні розповіли, коли пілоти завершать навчання (відео)

За словами спікера Пентагону Патріка Райдера, освоєння F-16 може тривати від п'яти до восьми місяців, залежно від рівня підготовки льотчика.

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Українські льотчики можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року. Про це сказав речник Міністерства оборони США Патрік Райдер під час брифінгу 4 січня.

На запитання журналіста про те, коли Київ отримає літаки F-16, Патрік Райдер відповів, що у нього немає конкретних дат. Він зазначив, що наразі тренування українських пілотів тривають, зокрема на території американського штату Аризона.

Спікер Пентагону наголосив, що на підготовку льотчиків може піти від п'яти до восьми місяців. Термін навчання залежить від навичок того чи іншого пілота.

"І я очікую, що десь наприкінці цього року ми побачимо, як ці пілоти закінчують навчання. Але у мене немає жодних конкретних даних для вас", — сказав Патрік Райдер.

Брифінг Патріка Райдера 4 січня

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що королівство Бельгія слідом за Норвегією планує відправити два двомісні винищувачі F-16 і приблизно п'ятдесят осіб до Данії в період з березня по вересень для проведення навчань українських пілотів.

За словами заступника директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, винищувачі F-16 допоможуть Україні змінити динаміку бою і знизити вплив російської авіації на хід військових операцій.