Передача Украине F-16: в Пентагоне рассказали, когда пилоты завершат обучение (видео)

По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, освоение F-16 может длиться от пяти до восьми месяцев, в зависимости от уровня подготовки летчика.

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Украинские летчики могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года. Об этом сказал спикер Министерства обороны США Патрик Райдер во время брифинга 4 января.

На вопрос журналиста о том, когда Киев получит самолеты F-16, Патрик Райдер ответил, что у него нет конкретных дат. Он отметил, что на данный момент тренировки украинских пилотов продолжаются, в частности на территории американского штата Аризона.

Спикер Пентагона подчеркнул, что на подготовку летчиков может уйти от пяти до восьми месяцев. Срок обучения зависит от навыков того или иного пилота.

"И я ожидаю, что где-то в конце этого года мы увидим, как эти пилоты заканчивают обучение. Но у меня нет никаких конкретных данных для вас", — сказал Патрик Райдер.

Брифинг Патрика Райдера 4 января

Напомним, 4 января стало известно, что королевство Бельгия вслед за Норвегией планирует отправить два двухместных истребителя F-16 и приблизительно пятьдесят человек в Данию в период с марта по сентябрь для проведения учений украинских пилотов.

По словам заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, истребители F-16 помогут Украине изменить динамику боя и снизить воздействие российской авиации на ход военных операций.