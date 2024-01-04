Не для атак по России: какие задачи истребители F-16 будут выполнять в Украине

По мнению эксперта Михаила Самуся, получение истребителей позволит прекратить господство российской авиации в воздухе, отогнать ее от поля боя и таким образом нейтрализовать воздушную поддержку российских войск и в обороне, и в наступлении.

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В ближайшем будущем Украина планирует получить истребители F-16, что может существенно повлиять на обстановку на фронте. Эти воздушные средства способны изменить динамику боя и снизить воздействие российской авиации на ход военных операций. Об этом сообщил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии изданию "24 Канал".

"Прекратить господство российской авиации в воздухе можно, отогнать ее от поля боя и таким образом нейтрализовать воздушную поддержку российских войск и в обороне, и в наступлении. Это действительно существенно изменит ситуацию, потому что для украинских войск это будут чрезвычайно положительные изменения", – пояснил он.

Важно отметить, что истребители F-16, помимо своих основных функций, также способны принимать участие в нейтрализации крылатых ракет и дронов "Шахед".

Михаил Самусь высказал мнение, что вероятность использования вооружения западных партнеров Украины для атак на военные объекты в России крайне невысока. В связи с этим он призывает Украину акцентировать внимание, в частности, на разработке и производстве национального военного оборудования.

"У нас есть разработки и дронов, и дальнобойных крылатых ракет на базе тех же ракет "Нептун", которые могут бить на несколько сотен километров по важным российским военным объектам. Здесь важно масштабирование этих проектов. Чтобы у нас было не 10, например, в одной волне, а 100 дронов. Таких волн за несколько суток должно быть пять – шесть", – считает он.

Самусь также добавил, что применение 500-600 дальнобойных дронов для атаки на ключевые военные объекты в России может оказаться эффективным, так как системы противовоздушной обороны противостоять такому масштабному налету не смогут.

Напомним, что бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, как истребители F-16 повлияют на ситуацию на фронте. По его словам, Украина не имела силы и средства для противодействия воздушным силам России во время летнего контрнаступления. Украинские военные станут "более активными" при поддержке Воздушных сил.

Также СМИ сообщали, что РФ скоро утратит преимущество над Украиной в воздухе. По словам аналитика Фредерика Мертенса, оккупанты обеспокоены прибытием в Украину F-16, поэтому переносят свои черноморские базы дальше от границы с Украиной.