"Мы видели ущерб": РФ скоро утратит преимущество над Украиной в воздухе, – СМИ

По словам аналитика Фредерика Мертенса, оккупанты обеспокоены прибытием в Украину F-16, поэтому переносят свои черноморские базы дальше от границы с Украиной.

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Передача Украине американских истребителей F-16, вероятно, не приведет к кардинальному изменению хода войны, однако может стать угрозой для превосходства Российской Федерации в воздухе. Об этом пишет Newsweek 28 декабря.

Бывший специальный советник главнокомандующего Украины Дэниел Райс считает, что прибытие в Украину западных самолетов в больших количествах должно дать Украине превосходство в воздухе и защитить украинских военных от ударных вертолетов и крылатых ракет ВС РФ.

По словам Райса, благодаря F-16 и ракетам, переданным Киеву в течение последних месяцев, "каждая российская цель" на подконтрольной РФ территории окажется в пределах досягаемости Сил обороны Украины.

"F-16 дадут Украине столь необходимые оборонительные и наступательные возможности", — сказал журналистам аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс.

Мертенс также указал на действия РФ, которые могут говорить об обеспокоенности Кремля прибытием в Украину F-16. Так, Москва начала подготовку к перемещению своих черноморских баз восточнее от Украины.

"Мы видели ущерб, который украинские ВВС смогли нанести старыми Су-24 и современными крылатыми ракетами Storm Shadow в Крыму. Угроза со стороны самолетов F-16 будет гораздо более серьезной, поскольку эти американские самолеты имеют правильные интерфейсы для использования западного оружия в полной мере", — отметил Мертенс.

Напомним, 27 декабря СМИ сообщили, что первые 18 истребителей F-16, которые Нидерланды обязались поставить Украине, прибудут в Румынию на следующей неделе. Пилоты ВВС Украины уже проходят подготовку на этих самолетах в румынской авиабазе в Констанце.

В свою очередь представитель Воздушных сил Юрий Игнат не подтвердил данную информацию. По его словам, Украине нужен "полный комплект" — и самолеты, и пилоты, и ремонтники, и вооружение, и инфраструктура.