Помогают с F-16: в Минобороны рассказали о работе "Авиационной коалиции"

Генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк рассказал, что украинские пилоты и другие группы авиационного персонала вскоре перейдут к программе переобучения на истребителях.

Related video

В рамках "Авиационной коалиции" по развитию боевых возможностей авиации Воздушных сил ВСУ каждое государство вносит свой вклад. Речь идет не только о гарантиях предоставления самолетов, но и о помощи с боеприпасами и всем необходимым для защиты неба благодаря F-16. Об этом в среду, 10 января, заявил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Кроме того, по словам Павлюка, речь идет и об обучении, которые сейчас разные группы специалистов проходят по разным программам.

Как рассказал заместитель министра обороны Украины, сейчас молодые пилоты повышают свой профессиональный уровень, осуществляя учебные полеты по международным процедурам в Великобритании, чтобы в дальнейшем перейти к переобучению на самолеты F-16.

Опытные пилоты и наземный персонал, по информации Павлюка, сейчас проходят переобучение на самолеты F-16 в Дании и США.

Кроме того, как отмечает генерал-лейтенант ВСУ, в ближайшее время присоединятся к программе переобучения на самолеты F-16 и другие группы украинских пилотов и авиационного персонала, которые сейчас повышают уровень владения специализированным авиационным английским языком в Великобритании, Канаде, Польше и США.

Кто входит в "Авиационную коалицию"

Первый заместитель министра обороны Украины отмечает, что в "Авиационную коалицию" вошли ряд государств-членов НАТО и партнеров, среди которых:

Королевство Бельгия;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Королевство Дания;

Республика Греция;

Королевство Нидерландов;

Королевство Норвегия;

Великое Герцогство Люксембург;

Канада;

Республика Польша;

Румыния;

Соединенные Штаты Америки;

Чешская Республика;

Республика Франция;

Королевство Швеция.

"Усилия наших партнеров сосредоточены на многих аспектах поддержки Украины. Спасибо народам и правительствам всех государств, которые помогают Украине защищать наших граждан и отражать полномасштабную российскую агрессию", — уверяет Павлюк.

Напомним, недавно в пресс-службе ГУР поделились результатами работы спецподразделения "Кабул 9", которое за период участия в войне с российскими оккупантами ликвидировало десятки единиц техники и живой силы врага.

Напомним, 6 января стало известно, что первая партия F-16, обещанная Данией для передачи Украине до Нового года, задерживается. В Дании заявили о невыполнении условий со стороны Украины

Ранее в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов и Дании.