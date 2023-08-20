"И это только начало": Украина получит 42 самолета F-16, — Зеленский (видео)

По словам президента, истребители будут предоставлены после тренировки украинских пилотов и инженеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине. Об этом глава нашего государства написал в Telegram.

Зеленский отметил, что благодаря нашим партнерам истребители будут охранять украинское небо.

"F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает!", — заявил президент.

Соответствующей договоренности удалось достичь президенту Владимиру Зеленскому во время переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине — после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", — сообщил президент.

Истребители F-16 для Украины — что известно

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские пилоты, техники и инженеры начали обучение на истребителях F-16. Лидерство в проекте взяли Нидерланды и Дания. Министр не раскрыл детали самого обучения. Он лишь отметил, что в самолетную коалицию вошли 11 стран-партнеров.

Напомним, 18 августа стало известно, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. Пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.

Кроме того, 18 августа сообщалось, что военно-воздушные силы Украины смогут получить F-16 после завершения обучения пилотов.