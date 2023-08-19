"Обучение началось": Резников раскрыл детали подготовки пилотов на истребителях F-16

По словам министра обороны Украины, обучение продлится минимум шесть месяцев и завершится, когда инструкторы поймут, что пилоты, инженеры и техники получили достаточно навыков.

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Украинские пилоты, техники и инженеры приступили к обучению на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников 24 каналу.

"Обучение уже началось", – цитируют журналисты Резникова.

Министр не стал раскрывать детали самого обучения, отметив только, что в самолетную коалицию вошли 11 стран-партнеров. Лидерство по проекту взяли Нидерланды и Дания. Министр также добавил, что помимо обучения на истребителях, участники повышают уровень английского языка, так как базовых знаний недостаточно.

О завершении обучения сообщат инструкторы, когда поймут, что пилоты, инженеры и техники получили достаточно навыков и взаимодействуют между собой.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда у нас будут самолеты непосредственно. А еще главное – сколько", – подчеркнул министр обороны Украины

Минимальный срок подготовки составляет шесть месяцев. Его определили западные инструкторы после обучения двух украинских пилотов в США. Но так как в комплексном обучении нуждаются все — от пилотов до техперсонала, ведь самолет не сможет выполнять боевое задание без профессиональной команды, пока неизвестно, сколько времени уйдет на обучение.

"Кто может скорее — сможет. Люди талантливы. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что доля летчиков будет готова за 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет — очень сложная система. Одного пилота недостаточно. Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", — сказал министр обороны Украины.

Напомним, 18 августа стало известно, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. Пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.

18 августа также сообщалось, что украинские пилоты начнут обучение на многоцелевых истребителях F-16 в Дании в конце августа