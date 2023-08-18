США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, — Reuters

По словам журналистов, Воздушные силы ВСУ смогут получить западные боевые самолеты, как только первые украинские пилоты пройдут полное обучение.

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Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Об это 18 августа сообщило издание Reuters со ссылкой на официального представителя США.

По словам журналистов, Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Штаты ускорят одобрение всех необходимых сторонних запросов на передачу F-16 Украине. Так, Воздушные силы ВСУ смогут получить самолеты как только украинские пилоты пройдут обучение.

По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами", — говорится в письме Блинкена, которое получили журналисты.

Блинкен заявил, что важно, чтобы Украина могла защитить себя от продолжающейся российской агрессии. По его словам, одобрение запросов третьих сторон позволит Украине воспользоваться своими "новыми возможностями", как только закончит обучение первая группа пилотов.

Напомним, что 17 августа у Байдена объяснили, почему не стартовало обучение украинских пилотов на F-16. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Вашингтон поддерживает поставки многоцелевых истребителей в Украину, но у него нет дополнительной информации относительно старта обучения.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Украине, вероятно, предстоит подождать еще год без истребителей F-16. По данным издания, Киев столкнулся с неопределенностью со стороны западных чиновников в вопросах обучения украинских летчиков.