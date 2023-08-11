"Придется год подождать": первая группа пилотов начнет обучение на F-16 следующим летом, — WSJ

По данным издания, украинское командование столкнулось с неопределенностью со стороны западных чиновников в вопросах обучения своих пилотов. Ожидается, что первая группа военных пройдет курс только к лету 2024 года.

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Возможно, Украине предстоит подождать еще год без многоцелевых истребителей F-16. К такому выводу пришли журналисты американской газеты WSJ в своем материале от 11 августа, посвященном задержке обучения украинских пилотов на F-16.

Издание пишет, что усилия Киева по получению американских истребителей сталкиваются с задержками, и первые пилоты, проходящие обучение, возможно, не будут готовы к полетам на них до следующего лета.

Как ожидается, первая группа из шести украинских пилотов не сможет завершить свое обучение на американских истребителях F-16 до лета следующего года. Это стало результатом ряда задержек, вызванных западными партнерами в ходе реализации программы обучения, как сообщили высокопоставленные представители украинского правительства и вооруженных сил.

Ранее президент США Джо Байден несколько раз отклонял запросы Украины о поставках F-16, однако в мае сменил позицию и высказал поддержку идеи обучения украинских пилотов на этих истребителях. Дания и Нидерланды выразили готовность возглавить программу обучения, что вызвало надежды в Киеве на оперативное появление истребителей в сентябре.

"Но после того как начало подготовки несколько раз переносилось, Украине, вероятно, придется еще год прожить без истребителей, которые, по прогнозам официальных лиц в Киеве, обеспечат значительное военное превосходство в условиях медленного контрнаступления и помогут лучше защитить гражданское население от регулярных ракетных ударов и ударов беспилотников России", — отмечают американские журналисты.

По мнению издания, беспокойство украинских официальных лиц подчеркивает напряженность отношений между Киевом и его союзниками относительно наилучшего способа подготовки страны к противостоянию более сильным и лучше вооруженным российским силам. Возникают разногласия между сторонниками обороны Украины и администрацией Байдена, которая активно поставляет вооружение, но осмотрительно взвешивает дальнейшие шаги.

Журналисты пишут, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал критику по поводу ожиданий западных партнеров, считающих, что украинские войска смогут эффективно контрнаступать без современной авиации. Наличие истребителей типа F-16 может обеспечить воздушное превосходство и улучшить защиту гражданского населения от ракетных и беспилотных атак России.

По словам украинских официальных лиц, первая группа из шести пилотов будет готова к полетам на F-16 только к следующему лету. Вторая группа пилотов будет подготовлена примерно к концу следующего года.

Еще 20 украинских летчиков готовы к обучению в Англии. Американские чиновники сообщили, что большинство наилучших пилотов Украины, вероятно, останутся на своей родине, где они выполняют вылеты на советских самолетах и используют французские ракеты SCALP и британские Storm Shadow.

Бригадный генерал Сергей Голубцов, глава авиации ВВС Украины, рассказал газете The Washington Post, что украинские летчики, находящиеся в перерывах между вылетами, в последний год занимаются изучением английского языка онлайн.

"Мы планируем дополнительную специализированную подготовку для летного и наземного состава, необходимую для овладения терминологией, связанной с F-16", — поделился Голубцов. "Ввиду отсутствия опыта работы с этой терминологией в Украине, обучать пилотов и другой персонал на месте оказалось невозможным".

Напомним, 9 августа директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что Киев может получить истребители F-16 в первом квартале 2024 года.

Ранее, 23 июля, издание WSJ писало о том, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик без поддержки авиации, которую Украина так и не получила.