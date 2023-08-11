"Доведеться рік почекати": перша група пілотів почне навчання на F-16 наступного літа, — WSJ

За даними видання, українське командування зіткнулося з невизначеністю з боку західних чиновників у питаннях навчання своїх пілотів. Очікується, що перша група військових пройде курс тільки до літа 2024 року.

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Можливо, Україні доведеться почекати ще рік без багатоцільових винищувачів F-16. Такого висновку дійшли журналісти американської газети WSJ у своєму матеріалі від 11 серпня, присвяченому затримці навчання українських пілотів на F-16.

Видання пише, що зусилля Києва щодо отримання американських винищувачів стикаються із затримками, і перші пілоти, які проходять навчання, можливо, не будуть готові до польотів на них до наступного літа.

Як очікується, перша група з шести українських пілотів не зможе завершити своє навчання на американських винищувачах F-16 до літа наступного року. Це стало результатом низки затримок, спричинених західними партнерами під час реалізації програми навчання, як повідомили високопоставлені представники українського уряду і збройних сил.

Раніше президент США Джо Байден кілька разів відхиляв запити України про постачання F-16, проте в травні змінив позицію і висловив підтримку ідеї навчання українських пілотів на цих винищувачах. Данія і Нідерланди висловили готовність очолити програму навчання, що викликало надії в Києві на оперативну появу винищувачів у вересні.

"Але після того, як початок підготовки кілька разів переносили, Україні, ймовірно, доведеться ще рік прожити без винищувачів, які, за прогнозами офіційних осіб у Києві, забезпечать значну військову перевагу в умовах повільного контрнаступу і допоможуть краще захистити цивільне населення від регулярних ракетних ударів і ударів безпілотників Росії", — зазначають американські журналісти.

На думку видання, занепокоєння українських офіційних осіб підкреслює напруженість стосунків між Києвом та його союзниками щодо найкращого способу підготовки країни до протистояння сильнішим і краще озброєним російським силам. Виникають розбіжності між прихильниками оборони України та адміністрацією Байдена, яка активно постачає озброєння, але обачно зважує подальші кроки.

Журналісти пишуть, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив критику з приводу очікувань західних партнерів, які вважають, що українські війська зможуть ефективно контрнаступати без сучасної авіації. Наявність винищувачів типу F-16 може забезпечити повітряну перевагу і поліпшити захист цивільного населення від ракетних і безпілотних атак Росії.

За словами українських офіційних осіб, перша група з шести пілотів буде готова до польотів на F-16 тільки до наступного літа. Друга група пілотів буде підготовлена приблизно до кінця наступного року.

Ще 20 українських льотчиків готові до навчання в Англії. Американські чиновники повідомили, що більшість найкращих пілотів України, ймовірно, залишаться на своїй батьківщині, де вони виконують вильоти на радянських літаках і використовують французькі ракети SCALP і британські Storm Shadow.

Бригадний генерал Сергій Голубцов, глава авіації ВПС України, розповів газеті The Washington Post, що українські льотчики, які перебувають у перервах між вильотами, протягом останнього року займаються вивченням англійської мови онлайн.

"Ми плануємо додаткову спеціалізовану підготовку для льотного і наземного складу, необхідну для опановування термінології, пов'язаної з F-16", — поділився Голубцов. "Зважаючи на відсутність досвіду роботи з цією термінологією в Україні, навчати пілотів та інший персонал на місці виявилося неможливим".

Нагадаємо, 9 серпня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що Київ може отримати винищувачі F-16 у першому кварталі 2024 року.

Раніше, 23 липня, видання WSJ писало про те, що контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут без підтримки авіації, яку Україна так і не отримала.