"До трьох ескадрилій": експерт назвав терміни, коли F-16 з'являться в українському небі

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, у США зволікали з рішенням про початок навчання українських пілотів, і якщо ця тенденція збережеться в майбутньому — термін поставок авіації знову може зміститися.

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У США остаточно схвалили початок навчання українських військових на західних винищувачах, тож незабаром може бути ухвалено рішення і про постачання авіації. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець спрогнозував, коли це станеться, передає "Еспресо" 9 серпня.

За його словами, найпозитивніший варіант свідчить про те, що літаки F-16 надійдуть на озброєння ЗСУ в першому кварталі 2024 року.

"Деякий час Пентагон зволікав із рішенням, яке передбачало, як я розумію, передачу певних документів і рішень для початку підготовки наших пілотів. Дві країни — Нідерланди і Данія будуть лідерами з підготовки нашого персоналу. Уже визначено перших вісім пілотів, + 20 у другому ешелоні. Ми розуміємо, що навіть за форсованих режимів підготовки це щонайменше півроку", — йдеться в повідомленні.

У тому разі, якщо темпи підготовки українців збігатимуться з темпами підготовки поставок авіації — тоді, перші літаки прибудуть до ЗСУ лише в першому кварталі 2024 року. І це оптимістичні показники.

Тоді винищувачі почнуть виконувати обмежені завдання в українському небі та допоможуть ЗСУ боротися з російською агресією.

"Якщо будуть певні затримки, то це буде дещо пізніше. Усі розуміють колосальне значення авіації для наших потреб безпеки й оборони та наступальних дій. Коли б ці літаки не з'явилися, все одно вони будуть вкрай потрібні. Ми говоримо, що спочатку можуть передати ескадрилью (12-16 літаків), а потім до трьох ескадрилій — до 50 машин і більше", — підсумував Сергій Згурець.

Нагадаємо, 9 серпня в Пентагоні заявили, що президент США Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Ініціативу з навчання українських пілотів управлінню американськими винищувачами F-16 узяли на себе Данія та Нідерланди.