США схвалили відправлення винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, — Reuters

За словами журналістів, Повітряні сили ЗСУ зможуть отримати західні бойові літаки, щойно перші українські пілоти пройдуть повне навчання.

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Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Про це 18 серпня повідомило видання Reuters із посиланням на офіційного представника США.

За словами журналістів, Вашингтон дав Данії та Нідерландам офіційні запевнення в тому, що Штати прискорять схвалення всіх необхідних сторонніх запитів на передачу F-16 Україні. Так, Повітряні сили ЗСУ зможуть отримати літаки щойно українські пілоти пройдуть навчання.

За словами неназваного американського чиновника, держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із Данії та Нідерландів, запевнивши їх у тому, що запити буде схвалено.

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як у передачі Україні винищувачів F-16, так і в навчанні українських пілотів кваліфікованими інструкторами", — йдеться в листі Блінкена, який отримали журналісти.

Блінкен заявив, що важливо, щоб Україна могла захистити себе від безперервної російської агресії. За його словами, схвалення запитів третіх сторін дасть змогу Україні скористатися своїми "новими можливостями", щойно закінчить навчання перша група пілотів.

Нагадаємо, що 17 серпня у Байдена пояснили, чому не стартувало навчання українських пілотів на F-16. За словами речника Білого дому Джона Кірбі, Вашингтон підтримує постачання багатоцільових винищувачів до України, але не має додаткової інформації щодо старту навчання.

Раніше журналісти The Wall Street Journal повідомили, що Україні, ймовірно, доведеться почекати ще рік без винищувачів F-16. За даними видання, Київ зіткнувся з невизначеністю з боку західних чиновників у питаннях навчання українських льотчиків.