F-16 надійна, але стара машина: її успіх на фронті залежить від сучасних ракет, — Євген Дикий

Реактивні дрони "Шахед" не допоможуть окупантам в нових атаках на Україну. Вартість саме реактивних дронів-камікадзе дуже велика і масові атаки неможливі, вважає ветеран АТО Євген Дикий.

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Винищувачі F-16, які отримає Україна, є гарними літаками, але не треба забувати, що вони розроблені трохи менше півстоліття тому і є аналогами російських МіГ та СУ. Успішність їхнього застосування буде залежати від ракет, якими їх оздоблять. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, якщо разом з літаками передадуть і сучасні ракети, то російським літакам в українському небі не позаздриш. Також важлива саме кількість переданих літаків Україні, але поки їх буде мало, то винищувачі використовуватимуться на найкритичніших ділянках фронту.

Щодо посилення атак "Шахедами" по позиціях ЗСУ, то Євген Дикий не думає, що це взагалі має сенс при вартості дрона-камікадзе приблизно у $50 тис. Цей дрон може рознести бліндаж чи окоп, але має наводитись по координатах GPS, а затрати на один дрон з урахуванням пошкоджень занадто високі. Крім того, експерт не вірить і у можливе в майбутньому використання реактивних "Шахедів" росіянами саме на фронті, адже їхня вартість ще більша на порядок.

"Направити дрон-камікадзе типу "Шахед" на позицію військових є нераціональною витратою, — акцентує Євген Дикий. — Інша справа, якщо його направити на енергоструктуру вартістю в десятки мільйонів доларів. До того ж я не знаю, як по координатах відправити "Шахед" вартість у $50 тис. на якийсь окоп ЗСУ і так, щоб він ще й точно влучив".

На думку ветерана АТО, поява реактивних "Шахедів" не принесе великої користі російським окупантам через їхню високу вартість. Головна перевага звичайних "Шахедів" саме у ціні, що дозволяло робити саме масові атаки. З реактивними "Шахедами" масові атаки стають занадто витратними, підкреслює експерт.

Повна розмова з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.