F-16 надежная, но старая машина: ее успех на фронте зависит от современных ракет, — Евгений Дикий

Реактивные дроны "Шахед" не помогут оккупантам в новых атаках на Украину. Стоимость именно реактивных дронов-камикадзе очень велика и массовые атаки невозможны, считает ветеран АТО Евгений Дикий.

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Истребители F-16, которые получит Украина, являются хорошими самолетами, но не надо забывать, что они разработаны чуть менее полувека назад и являются аналогами российских МиГ и СУ. Успешность их применения будет зависеть от ракет, которыми их оснастят. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, если вместе с самолетами передадут и современные ракеты, то российским самолетам в украинском небе не позавидуешь. Также важно именно количество переданных самолетов Украине, но пока их будет мало, то истребители будут использоваться на самых критических участках фронта.

Относительно усиления атак "Шахедами" по позициям ВСУ, то Евгений Дикий не думает, что это вообще имеет смысл при стоимости дрона-камикадзе примерно в $50 тыс. Этот дрон может разнести блиндаж или окоп, но должен наводиться по координатам GPS, а затраты на один дрон с учетом повреждений слишком высоки. Кроме того, эксперт не верит и в возможное в будущем использование реактивных "Шахедов" россиянами именно на фронте, ведь их стоимость еще больше на порядок.

"Направить дрон-камикадзе типа "Шахед" на позицию военных является нерациональной тратой, — акцентирует Евгений Дикий, — Другое дело, если его направить на энергоструктуру стоимостью в десятки миллионов долларов. К тому же я не знаю, как по координатам отправить "Шахед" стоимостью в $50 тыс. на какой-то окоп ВСУ и так, чтобы он еще и точно попал".

По мнению ветерана АТО, появление реактивных "Шахедов" не принесет большой пользы российским оккупантам из-за их высокой стоимости. Главное преимущество обычных "Шахедов" именно в цене, что позволяло делать именно массовые атаки. С реактивными "Шахедами" массовые атаки становятся слишком затратными, подчеркивает эксперт.

Полный разговор с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.