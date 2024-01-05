Сложно перехватить: ВС РФ начали применять "шахеды" для атак по позициям ВСУ, — Игнат

Как отметил спикер Воздушных сил, уничтожить ударные БПЛА в прифронтовой зоне сложнее всего и ВС РФ этим пользуются. При этом оккупанты изменили время проведения атак.

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Вооруженные силы России стали применять ударные дроны типа Shahed 131\136 для атак по передовым позициям Сил обороны Украины. Об этом в пятницу, 5 января, в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным представителя ВС, за последние сутки произошли две волны атак "Шахедов", охватившие восточные, южные и центральные регионы. "В результате этих атак было сбито 21 беспилотное устройство из 29, использованных в этих волнах", — отметил Игнат.

Представитель военной службы подчеркнул, что большинство аппаратов было уничтожено мобильными огневыми группами Воздушных Сил и других воинских подразделений.

Особенностью этих атак, по словам Игната, стало нападение на прифронтовые регионы, включая Херсонскую и Николаевскую область, что создает определенные трудности для перехвата беспилотников.

"В прифронтовой зоне сложно сразу их уничтожать. Вы же понимаете, что "шахед" — сложная цель и таким образом враг иногда атакует и передовые позиции наших Сил обороны уже "шахедами". Это с недавнего времени случается, но уже не первый раз такая атака есть. Именно поэтому восемь не сбитых БПЛА — это атака прифронтовых регионов", — пояснил Игнат.

Кроме того, он отметил, что ВС РФ изменили время атаки ударными дронами. Если раньше атаки происходили вечером и ночью, то сейчас все чаще россияне атакуют украинские города по утрам.

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РФ в несколько волн атаковала Украину дронами Shahed: в регионах прогремели взрывы (фото)

"В утреннее время редко запускали "шахеды", но сейчас видим, что аж до 10 часов и даже позже была воздушная тревога в Хмельницкой и Тернопольской областях", — добавил Игнат.

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Напомним, в ночь на 5 января ВС РФ атаковали Украину с применением ударных дронов Shahed. Силы ПВО работали в семи областях Украины — на юге, в центре и на западе. По информации Воздушных сил ВСУ, оккупационные силы запустили 29 БПЛА, 21 из которых удалось перехватить украинским защитникам.