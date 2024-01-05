РФ в несколько волн атаковала Украину дронами Shahed: в регионах прогремели взрывы (фото)

В ночь на 5 января ВС РФ запустили по Украине несколько волн дронов-камикадзе. Массированная атака началась еще вечером 4 января, а звуки взрывов слышали жители по меньшей мере двух украинских регионов.

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РФ начала атаку дронов-камикадзе вечером 4 января, направив в несколько волн дроны-камикадзе Shahed-136 на Украину. До утра 5 января жители ряда областей слышали взрывы в результате работы сил ПВО ВСУ. О деталях ночной российской атаки рассказали детали в Telegram-канале Воздушных сил и в каналах администраций областей, где было громко.

В течение ночи с 4 на 5 января ВС РФ запустили две волны дронов по Украине. Каждая волна разделилась на несколько частей — например, под утро таких частей было шесть. Основные направления полета Shahed-136 — с юга на север в сторону Черкасской и Полтавской областей, с юга на юго-запад в направлении Одесской и Винницкой областей, свидетельствуют данные Воздушного командования.

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Ночной удар РФ — детали атаки 5 января

О первых вылетах "шахедов" стало известно в 21:55 4 января — об этом говорилось в соответствующем сообщении Воздушных сил. Именно тогда первые сигналы тревоги прозвучали в южных областях — Херсонской и Николаевской. Согласно данным командования вражеские устройства двигались в северном направлении — об этом свидетельствуют сигналы тревоги, которые около 21:00 включили в Кировоградской и Черкасской областях. В 23:46 под угрозой оказалась Полтавщина, предупредили военные. Около часа ночи 5 января прозвучали первые отбои.

Вторая волна беспилотников появилась на радарах в 3:43 5 января — тогда вновь зазвучал сигнал тревоги на Херсонщине. Российские дроны разделились на две группы: одна направилась на север в сторону Кропивницкого и Черкасс (тревога в 4:47), вторая — в направлении Одессы (тревога в 5:27).

Воздушная тревога в ночь на 5 января Фото: alert.in.ua

Мониторинговый канал в 5:40 сообщил о звуках работы ПВО в ряде областей вдоль возможного маршрута российских "шахедов". Также информировали, что часть дронов сбиты, часть продолжила движение. В частности, одна группа продолжила полет в направлении Винницкой области — летели вдоль границы с Молдовой.

Направления движения шахедов 5 января Фото: Скриншот

Командование Воздушными силами пока не сообщало об итогах отражения атаки.

Главы областных военных администраций в течение ночной атаки РФ 4-5 января сообщали о сигналах воздушной тревоги и, кое-где, о работе сил ПВО.

Херсонская ОВА писала о сигналах тревоги и отбоя. Об этом же говорилось в ночных сообщениях председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.

Днепропетровская ОВА не писала о работе сил ПВО, однако в Telegram-канале "Информатор Днепропетровщины" около 22:54 упоминали о возможном сбивании БПЛА над регионом.

В Кировоградской области слышали взрывы в небе в 21:48 и 4:29(Южноукраинск), однако в ОВА об этом не писали.

Председатель Черкасской ОГА Юрий Табунец сообщил о сигналах тревоги, о работе ПВО не писал.

В 6:36 сигнал воздушной угрозы прозвучал в Винницкой области — об этом написали Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. В период с 6:47 до 6:53 воздушную тревогу также объявили в Хмельницкой, Черновицкой и Киевской областях. На момент публикации материала в соцсетях не сообщалось о работе ПВО в указанных регионах.

Отметим, ВС РФ каждую ночь запускает по Украине волны дронов-камикадзе. Накануне, 4 января, атака состояла только из двух дронов. Однако перед этим, например, 1 января, враг применил около 90 беспилотников, а 2 января — 35 дронов и более 70 ракет. Во время ночной атаки 29 декабря под ударом оказались Харьков и Киев. В частности, в Киеве погибло около 30 человек: людей доставали из-под завалов еще несколько дней после происшествия. Количество погибших в Харькове — один человек.

Напоминаем, в ночь на 5 января было шумно в Белгородской области, в оккупированном Крыму и в Новороссийске. На юге россияне отчитались об отражении двух атак — ракет и дронов. На кадрах из Белгорода местные жители показали разрушения — последствия работы сил ПВО ВС РФ.