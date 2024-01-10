Польза от F-16 на поле боя еще неизвестна: РФ будет усиливать ПВО, — журналист (видео)

Украине еще придется значительно усилить собственную защиту ПВО для аэродромов, чтобы истребители были защищены от атак россиян. Сами оккупанты тоже будут стягивать ПВО на линию фронта, отмечает Александр Матвиенко.

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Хотя Минобороны Украины активно готовит инфраструктуру вместе с западными партнерами для первой партии истребителей F-16 сроки их поставки все еще остаются неизвестными. Есть информация об откладывании получения Киевом первой партии из Дании. Об этом в интервью Фокусу рассказал журналист Военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

По его словам, у россиян есть время, чтобы насытить системами ПВО линии фронта для того, чтобы F-16 были в зоне поражения таких систем. Насколько это удастся оккупантам и насколько будут истребители эффективными на поле боя покажет только время.

Вообще, по словам журналиста, F-16 полезны для сбивания вражеских самолетов россиян, которые собираются сбрасывать управляемые авиабомбы или наносить другие виды ударов по обороне ВСУ. Но подобные истребители не могут справиться с баллистическими ракетами.

"До сих пор неизвестно, какой будет первая партия истребителей и какое оружие они получат, — акцентирует Александр Матвиенко, — также важно, чтобы Украина успела получить дополнительные системы ПВО для прикрытия аэродромов с F-16".

Ранее Фокус сообщал, что передача первых шести истребителей F-16 Украине со стороны Королевства Дании ожидается только во втором квартале 2024 года, отмечает издание со ссылкой на Минобороны страны.

Министерство обороны Дании подтвердило эту информацию, отметив, что шесть самолетов, которые предполагалось доставить до Нового года, будут задержаны. По их утверждению, Украина еще не выполнила несколько условий, необходимых для использования истребителей, включая обучение пилотов. Министерство обороны королевства также сообщает, что первые шесть украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на F-16 к весне.

Еще в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов и Дании. А тем временем по словам первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, Киев активно готовит аэродромы к приему многоцелевых истребителей F-16.

По словам генерала, Украина продолжает интегрировать самолеты F-16 в свою систему обороны. Это происходит как внутри страны, так и с помощью партнеров в рамках международной Коалиции военно-воздушных сил.