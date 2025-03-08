Уночі ЗСУ атакували НПЗ у Ленінградській області — один із найбільших за виробництвом палива

Місцева влада повідомляє, що внаслідок атаки уламки ударних безпілотників впали на один із резервуарів заводу, що є головним підприємством міста Кіриші.

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Під ранок 8 березня у Ленінградській області Росії було неспокійно: у Кіриському районі регіону оголосили повітряну тривогу, серію вибухів чули місцеві мешканці, активно працювала протиповітряна оборона. За інформацією місцевої влади, регіон перебував під атакою українських ударних безпілотників. Фокус зібрав інформацію про обстріл Росії 8 березня.

Губернатор російської Ленінградській області Олександр Дрозденко близько 06:00 години ранку повідомив у своєму Telegram-каналі про наслідки атаки українських дронів по регіону. За його інформацією, протиповітряній обороні вдалося збити всі безпілотники, які намагалися атакувати КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") .

"Відбито атаку БПЛА на КИНЕФ у Киришському районі. Силами ППО один безпілотник збито на підльоті, інший – знищено над територією підприємства", — повідомив Дрозденко.

Також російський чиновник додав, що один із резервуарів заводу пошкодили уламки безпілотника, який збила система ППО.

Скріншот | допис Дрозденка

За попередньою інформацією, постраждалих нема, дані стосовно ушкодження потужностей заводу уточнюються.

Неспокійно цієї ночі було і у Краснодарській області РФ: там місцеві чули серію вибухів, місцева влада повідомляла про щонайменше 20 збитих ударних безпілотників над регіоном. Про наслідки атаки по Краснодарському краю поки що інформації немає.

Нафтопереробний завод у місті Кіриші: що відомо

КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. За даними із відкритих джерел, він входить у п'ятірку найпотужніших підприємств такого плану у РФ. Завод виготовляє всі види палива, а також виробляє продукцію для нафтопереробної та лакофарбувальної промисловостей, для підприємств побутової хімії та будівельних матеріалів.

Нагадаємо, 4 березня дрони атакували нафтопереробний завод у Сизрані, а також нафтобазу у Ростовській області. Внаслідок атаки на місці здійнялася пожежа.

3 березня дрони розбомбили нафтопереробний завод у російській Уфі. Момент влучання по підприємству зафіксували відеокамери, на місці здійнялася потужна пожежа.