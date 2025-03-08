Ночью ВСУ атаковали НПЗ в Ленинградской области — один из крупнейших по производству топлива

Местные власти сообщают, что в результате атаки обломки ударных беспилотников упали на один из резервуаров завода, который является главным предприятием города Кириши.

Related video

Под утро 8 марта в Ленинградской области России было неспокойно: в Киришском районе региона объявили воздушную тревогу, серию взрывов слышали местные жители, активно работала противовоздушная оборона. По информации местных властей, регион находился под атакой украинских ударных беспилотников. Фокус собрал информацию об обстреле России 8 марта.

Губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко около 06:00 часов утра сообщил в своем Telegram-канале о последствиях атаки украинских дронов по региону. По его информации, противовоздушной обороне удалось сбить все беспилотники, которые пытались атаковать КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез").

"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия", — сообщил Дрозденко.

Также российский чиновник добавил, что один из резервуаров завода повредили обломки беспилотника, который сбила система ПВО.

Скриншот | сообщение Дрозденко

По предварительной информации, пострадавших нет, данные о повреждении мощностей завода уточняются.

Неспокойно этой ночью было и в Краснодарской области РФ: там местные слышали серию взрывов, местные власти сообщали о по меньшей мере 20 сбитых ударных беспилотников над регионом. О последствиях атаки по Краснодарскому краю пока информации нет.

Нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши: что известно

КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. По данным из открытых источников, он входит в пятерку самых мощных предприятий такого плана в РФ. Завод производит все виды топлива, а также производит продукцию для нефтеперерабатывающей и лакокрасочной промышленности, для предприятий бытовой химии и строительных материалов.

Напомним, 4 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, а также нефтебазу в Ростовской области. В результате атаки на месте поднялся пожар.

3 марта дроны разбомбили нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе. Момент попадания по предприятию зафиксировали видеокамеры, на месте поднялся мощный пожар.