Два взрыва и пожар: дроны разбомбили нефтеперерабатывающий завод в Уфе (видео)
Момент попадания дрона по российскому НПЗ зафиксировали видеокамеры. После удара местные жители почувствовали толчки даже в своих квартирах.
В ночь на 3 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.
"Два взрыва прогремели в Уфе в районе предприятия "Оргсинтез", — говорится в сообщении.
Впоследствии журналисты уточнили, что перед взрывом на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе местные жители слышали шум дронов.
"Многие говорят о толчках, которые почувствовали даже в квартирах. Сейчас на предприятии в районе Бирского тракта начался пожар", — отметили в росСМИ.
Другое российское издание Baza отметило, что взрыв произошел почти в половине третьего ночи по местному времени в Уфе.
Губернатор Башкортостана Радий Хабиров пока не комментировал удар по НПЗ.
На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала информацию об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Уфе.
Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани.
20 февраля издание Newsweek сообщило, что в РФ закрылись шесть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.