Два взрыва и пожар: дроны разбомбили нефтеперерабатывающий завод в Уфе (видео)

Момент попадания дрона по российскому НПЗ зафиксировали видеокамеры. После удара местные жители почувствовали толчки даже в своих квартирах.

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В ночь на 3 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.

"Два взрыва прогремели в Уфе в районе предприятия "Оргсинтез", — говорится в сообщении.

Впоследствии журналисты уточнили, что перед взрывом на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе местные жители слышали шум дронов.

"Многие говорят о толчках, которые почувствовали даже в квартирах. Сейчас на предприятии в районе Бирского тракта начался пожар", — отметили в росСМИ.

Другое российское издание Baza отметило, что взрыв произошел почти в половине третьего ночи по местному времени в Уфе.

Губернатор Башкортостана Радий Хабиров пока не комментировал удар по НПЗ.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала информацию об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Уфе.

Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

20 февраля издание Newsweek сообщило, что в РФ закрылись шесть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.