По данным хакерской группы Anonymous, нефтяная промышленность РФ демонтируется Украиной. Кампания по уничтожению нефтяной инфраструктуры набирает обороты, отметил Том Клоза, представитель OPIS, информационного сервиса по вопросам цен на нефть.

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Четыре крупных российских нефтеперерабатывающих завода остановили работу после атак украинских беспилотников в течение последнего месяца. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на разные источники.

В 2024 году среднесуточная добыча сырой нефти в России достигла 20-летнего минимума, что было вызвано ударами БПЛА. Экономические последствия этого огромны, поскольку сокращение добычи нефти в РФ не только лишает ее возможности финансировать свои военные усилия, но и снижает объем доходов от одного из ключевых экспортных товаров.

Российский Сызранский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" приостановил свою работу 19 февраля.

Один из двух неназванных источников в отрасли сообщил журналистам, что "переработка временно приостановлена ​​на ЭЛОУ-6 из-за пожара".

НПЗ в Самаре подвергся нескольким украинским атакам в течение 2024 года и находится примерно в 700 километрах от российско-украинской границы.

Андрей Коваленко, глава украинского Центра противодействия дезинформации, написал, что НПЗ имеет "мощность переработки 8,9 млн тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размеру НПЗ в Российской Федерации", производит "топливо, авиационный керосин и битум".

Удары БПЛА по российским НПЗ

В конце января российский Рязанский НПЗ также остановил работу. Двое анонимных представителей отрасли сообщили Reuters в то время, что загорелось нефтехранилище.

"Железнодорожное погрузочное оборудование было повреждено. Погрузки по железной дороге не было, они остановили переработку нефти", — говорилось в публикации. Еще один источник сказал, что НПЗ остановил работу, потому что не мог отгружать нефть.

Рязанский НПЗ перерабатывал 5% от общего объема в РФ в 2024 году.

НПЗ "Лукойла" в Волгограде был вынужден приостановить свою работу после удара украинского беспилотника 3 февраля. По данным Bloomberg, недавно он частично возобновил добычу нефти.

Газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астрахани также закрыл свои двери после удара БПЛА.

Активистская хакерская группа Anonymous 24 писал о том, что "украинские оборонные беспилотники успешно уничтожили российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Вся российская нефтяная промышленность демонтируется Украиной".

"Еще одна ночь и еще один случай, когда украинские беспилотники ударили по российскому нефтеперерабатывающему заводу. На этот раз целью стал Сызранский НПЗ в Самарской области, примерно в 400 милях от границы с Украиной. Кампания по уничтожению российской нефтяной инфраструктуры, похоже, набирает обороты", — написал в X 19 февраля Том Клоза, глобальный руководитель энергетического анализа в OPIS.

Напомним, что российские войска усиливают военную логистики и больше не будут зависеть от Крымского моста благодаря запущенной железной дороге из Ростова в Мариуполь.

Также сообщалось, что эксперт назвал четыре города, которые попытается оккупировать РФ до старта мирных до переговоров.