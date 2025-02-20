ВС РФ не будут зависеть от Крымского моста: железную дорогу из Ростова в Мариуполь запустили

По данным Мариупольского горсовета, российские оккупанты построили железнодорожную ветку, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт. По данным Петра Андрющенко, войска РФ начали спешно перебрасывать пополнение из лагерей подготовки штурмовиков.

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Россияне запустили железнодорожное сообщение между Ростовом и временно оккупированным Мариуполем. Маршрут Ростов-на-Дону – Мариуполь – Волноваха – Донецк позволит сократить путь доставки военной техники на фронт. Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр изучения оккупации.

"Российские оккупанты построили железнодорожную ветку, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Далее железнодорожную ветку планируют пустить в Крым", – говорится в публикации.

В горсовете также отметили, что россияне продолжают строить военную логистику вокруг Мариуполя и добавили, что новый маршрут в "глубоком тылу" должен упростить военную логистику и сократить зависимость армии РФ от Крымского моста, который до этого служил военной переправой.

"Партизаны уже неоднократно осуществляли диверсионные мероприятия, но оккупанты продолжают строительство", — уточнили в Мариупольском городском совете.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко 18 февраля сообщил, что российские войска начали спешно перебрасывать пополнение из лагерей подготовки штурмовиков — с Бердянско-Мариупольского направления в сторону Волновахи.

Военно-стратегическое значение железной дороги в Мариуполь

"Данное строительство может указывать на подготовку окупантов к усилению логистики на южном направлении, в частности для оперативной переброски техники и личного состава", — сообщалось в недавнем посте Андрющенко.

Напомним, что, по данным СМИ, план отправки британских военных в Украину позволит гражданам вернуться к спокойной жизни.

Также сообщалось, что глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров прокомментировал угрозу наступления российских войск на Запорожье.