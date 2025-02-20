Позволят гражданам вернуться к жизни: СМИ узнали детали отправки войск Великобритании в Украину

По данным источников журналистов, речь не о миротворческих войсках — британский контингент в Украине описывают как силы гарантий безопасности. Предполагается патрулирование и побережья, и воздушного пространства Украины.

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Меньше 30 000 и не на передовых позициях: СМИ узнали детали плана Великобритании отправить войска в Украину

В столицах по всей Европе ощущается растущая сумятица после того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и, по-видимому, повторил свои заявления о войне и президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщает Sky News.

"Это кризис, и европейцам теперь приходится суетиться", — отмечает редактор отдела безопасности и обороны Дебора Хейнс.

"Великобритании также приходится брать на себя ту роль лидера, которую она принимала в прошлом. Она делает это сейчас, к сожалению, с позиции слабости, учитывая, что сменявшие друг друга правительства сокращали расходы на оборону", — объяснила эксперт.

По ее словам, теперь уже получен "мощный тревожный сигнал", на который европейским лидерам следовало обратить внимание 24 февраля 2022 года, если не раньше.

План отправки британских военных в Укрину

Британские войска

Относительно деталей плана возможной отправки британских войск в Украину издание сообщило, что ему стало известно, что:

будет менее 30 000 военнослужащих;

военные не будут размещены на линии фронта, а вокруг крупных городов вблизи критически важной национальной инфраструктуры.

помимо войск на земле, необходимо будет защищать и воздушное пространство: поэтому возможно патрулирование воздуха и побережья.

"Это не будут миротворческие войска — их описывают как силы для гарантии безопасности, которые позволят населению вернуться к обычной жизни", — добавляет Хейнс

Напомним, что Буданов заявил, что прекращение огня в Украине возможно до конца текущего года. По его словам, для этого есть большинство составляющих.

Также Фокус со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщал, что очки российских операторов дронов взрываются прямо на глазах.